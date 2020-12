Leni Klum, la figlia di Briatore ed Heidi, debutta per Vogue Germany

Il debutto nel mondo della moda per Leni Klum, la figlia dell’imprenditore Flavio Briatore e di Heidi Klum, è sulla copertina di Vogue Germany.

La giovane e bellissima Leni Klum è la figlia maggiore dell’imprenditore Flavio Briatore, e della stilista di origini tedesche Heidi Klum, con la quale Flavio ebbe in passato una relazione di breve durata. Dopo il turbinio di voci chiamate in causa durante il reality televisivo Mediaset sul suo secondo figlio Nathan Falco, adesso è giunto il momento di Leni. Stavolta, però, non sono soltanto delle voci, ma i fatti a parlare al suo posto.

Leni Klum: la rivelazione di Vogue Germany

Senza mezze misure Leni esordisce come modella per Vogue Germany, apparendo sulla copertina dell’ultimo volume. Sui post pubblicati nel giorno scorso su Instagram, la ragazza appare immensamente gioiosa. “Couldn’t dream of a better start!“, ovvero “Non potevo sognare un inizio migliore”, sono state le parole nella didascalia ad accompagnare la nuovissima copertina del brand di alta moda.

Nonostante all’anagrafe Leni non riporti anche il cognome del padre, il quale in seguito alla fine della relazione con la supermodella Heidi decise di non riconoscere la bambina, pare che stia riscuotendo una grande successo. E questo, pur essendo soltanto l’inizio di una promettente carriera nel mondo della moda, si dimostra inoltre come una grande soddisfazione per le due donne che sono riuscite nel tempo a cavarsela da sole.

Leni ha soltanto sedici anni, e nata sotto il segno del toro, è una ragazza brillante e con grandi aspettative per il suo futuro. Nei post delle ultime ore pubblicati sul suo profilo ha colto l’occasione, oltre che per dimostrare la sua felicità, anche per ringraziare l’intero team Vogue per la realizzazione del progetto che la vede come protagonista. Dopo tanta attesa ecco la sua copertina dalle tinte accurate e vivaci.