Mara Venier, il messaggio con il cuore: “Auguri amore mio” – FOTO

Mara Venier e il messaggio che ha fatto sciogliere tutti: “Auguri amore mio, sembra ieri…”. A chi sarà rivolto?

La regina di Domenica In, Mara Venier, è una donna autentica e dal cuore grande. Fin dal giorno in cui è tornata alla conduzione del programma di Rai 1, i telespettatori l’hanno riempita di affetto e di complimenti. La presentatrice, il cui profilo Instagram è seguitissimo dai fan, approfitta di ogni momento disponibile per ringraziarli del loro calore.

E gli utenti, legatissimi alla “Zia Mara”, le rispondono ben volentieri: “Grazie a te, che dai spazio ai buoni sentimenti“, “Sei una persona di famiglia, che parla con il cuore in mano”, le scrivono.

Di recente, la Venier ha utilizzato il proprio account per fare gli auguri ad una persona davvero speciale: siete curiosi di scoprire di chi si tratta?

Mara Venier: una dedica davvero speciale