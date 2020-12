Maradona, l’assurda storia del suo anello preferito da 250 mila euro

La morte di Diego Armando Maradona inevitabilmente sta causando una battaglia già annunciata a causa dell’eredità del ‘Pibe de Oro’.

Una battaglia che si preannuncia difficile quella dei familiari di Diego Armando Maradona per l’eredità del ‘Pibe de Oro’. Nell’attesa però che si riesca a trovare una soluzione, i beni più preziosi del campione sono custoditi in un magazzino di Beccar, nei pressi di Buenos Aires. Tra questi anche l’anello preferito dell’ex fuoriclasse del Napoli che vale 250mila euro ed ha una storia molto particolare. Sembra chiaro che la suddivisione del patrimonio di Maradona comporterà una serie di dispute legali tra le famiglie che Maradona ha creato in vita, nella sua spasmodica rincorsa alle donne.

L’EREDITA’ CONTESA E L’ANELLO SPECIALE DEL ‘PIBE DE ORO’?

Un anello che per Maradona aveva un valore inestimabile, il Pibe De Oro l’indossava giornalmente. A regalarglielo era stato il proprietario della Dinamo Brest, il club bielorusso di cui Maradona era diventato, nel luglio 2018, presidente onorario. All’arrivo di Diego Maradona, ovviamente, tutta la città di Brest era entusiasta. Maradona fu accolto da uno stadio pieno e in festa, dove era giunto a bordo di una Overcomer Hunta regalata anche dal club. Ma tra tutti i regali ricevuti in Bielorussia, il più prezioso per Diego Armando Maradona fu proprio quell’anello, che sfoggiava in tutte le occasioni e orgoglioso di indossarlo.

Non sono però quell’anello nell’eredità di Maradona che al momento si trova all’interno di un container insieme ad altri oggetti di immenso valore: palloni storici, maglie autografate da tanti campioni con cui Maradona aveva giocato o che aveva allenato, una lettera di Fidel Castro e il Pallone di Platino consegnatogli dalla Fifa.

Nel frattempo i figli di Maradona hanno designato un amministratore a cui sarà affidato il compito di curare la successione del Patrimonio del Pibe. La sensazione però è che presto quei beni potrebbero cambiare proprietario, ma dipenderà tutto da ciò che decideranno i tribunali.