Mughetto: cosa determina la candidosi orale e come curarla

La candidosi orale, detta anche mughetto, è un’infezione che causa dolori e fastidi. Le sue manifestazioni sono improvvise.

Mughetto o candidosi orale. Entrambi i termini stanno a indicare un’infezione che si presenta con lesioni visibili nell’area della bocca.

Sono pseudomembrane bianche che ricoprono lingua, palato molle e mucosa orale. Qualora cadano lascino la zona infetta scoperta, arrossata e irritata.

Le manifestazioni di questa fastidiosa infezione orale sono improvvise e causano dolore, soprattutto durante i pasti.

Il mughetto è un’infezione da funghi del genere Candida. Lesione orale tra le più comuni, si presenta nei soggetti dal sistema immunitario indebolito.

Può verificarsi anche per la presenza dei virus HIV, lupus, altre malattie virali. In particolare tende a colpire soggetti in tenera età per via delle difese non ancora maturate. Può insorgere anche in conseguenza di ferite determinate da apparecchi dentali.

Carenze nutrizionali, allergie alimentari, predisposizioni genetiche, stress, sono altri fattori che possono portare a questa infezione orale.

Rimedi e tempi di guarigione della candidosi orale

Il mughetto di solito si risolve nell’arco di una o due settimane in modo spontaneo. Il suo trattamento è di tipo sintomatico. Nei casi lievi viene prescritta l’applicazione locale di antisettici o anche di medicinali antinfiammatori o anestetici. L’obiettivo è quello di ridurre il fastidio mentre la lesione non si è ancora rimarginata.

Importante è consultare un medico in quanto molto spesso i rimedi casalinghi possono peggiorare la situazione. Durante la cura è fondamentale avere un occhio di riguardo per gli alimenti che si mangiano.

Banditi cibi speziati e bevande acide. Inoltre è necessario prestare attenzione ogni volta che si lavano i denti per evitare di danneggiare di più l’area infetta.