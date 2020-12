Napoli-Sampdoria, le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino del match valevole per l’undicesima giornata di Serie A Napoli-Sampdoria, appena terminato

Napoli-Sampdoria è stata la prima partita che gli azzurri hanno disputato allo stadio “Diego Armando Maradona”, ribattezzato così dopo la scomparsa del fuoriclasse argentino avvenuta lo scorso 25 novembre. Come in tutti i campi di Serie A è stato rispettato anche a Napoli il minuto di silenzio in ricordo di un altro campione Paolo Rossi, venuto a mancare pochi giorni fa per un tumore ai polmoni.

La partita si è sbloccata già al 20′ con la rete di Jankto, che servito da Verre si è involato velocissimo a sinistra e ha battuto Meret. Gli azzurri hanno provato a reagire e l’occasione è arrivata con Mertens, che ha ricevuto da Ghoulam e con un colpo di testa ha messo a dura prova Audero. Sulla respinta del portiere non c’era nessun giocatore pronto a metterla dentro. Al termine del primo tempo c’è stata una bella azione del Napoli con lo scambio nello stretto tra Mertens e Insigne, quest’ultimo ha impegnato Audero che in tuffo ha spedito la palla in calcio d’angolo.

Napoli-Sampdoria, le pagelle e il tabellino del match

Nella ripresa i padroni di casa sono entrati in campo con un altro piglio. Al 54′ è arrivato il pareggio del Napoli: uno splendido scambio Insigne-Mertens ha favorito Lozano che di testa ha insaccato una perla balistica. Al 60′ il “Chucky” ci ha riprovato e ha beccato un palo clamoroso. Al 68′ Lozano serve un pallone perfetto a Petagna che deve solo metterci la testa e segnare.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 5, Manolas 7, Koulibaly 6, Ghoulam 6 (59′ Mario Rui); Demme 5,5 (59′ Bakayoko 5,5), Fabian Ruiz 5 (46′ Petagna 7); Politano 5 (46′ Lozano 7,5), Zielinski 6 (77′ Lobotka 6), Insigne 6; Mertens 6. All. Gattuso 6

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero 6; A. Ferrari 6,5, Yoshida 6, Colley 6, Augello 5; Candreva 5,5, Thorsby 6,5, Ekdal 5,5, Jankto 6,5 (79′ Damsgaard); Verre 6,5 (63′ Ramirez 5,5), Quagliarella 5,5. All. Ranieri 6

Arbitro: Federico La Penna di Roma

Reti: 20′ Jankto (S), 53′ Lozano (N), 68′ Lozano (N)

Ammoniti: Thorsby (S), Ekdal (S), Colley (S), Di Lorenzo (N), Insigne (N), Mario Rui (N), Ramirez (S)

Espulsi:

Migliore in campo: Lozano

Come si può vedere dalla classifica aggiornata di Serie A con questa partita il Napoli si porta al terzo posto in classifica con 23 punti mentre la Sampdoria rimane 13esima con 11 punti.