Una ragazza di 15 anni, precedentemente dichiarata scomparsa, è stata ritrovata dagli agenti di polizia locali.

Una ragazza di soli 15 anni, originaria dell’Ohio, Stati Uniti, è stata dichiarata scomparsa il giorno del Ringraziamento, festa di origine religiosa in Canada e negli USA. Si ritiene che Kathryn McGuire fosse scappata dallo stato dell’Ohio insieme a un’altra coetanea, Halie Vance. Gli investigatori hanno ritrovato quest’ultima in prossimità della città di Long Beach, località balneare della California. Il 26 novembre, il giorno precedente alla sparizione di Vance, gli agenti della polizia sono stati allertati dalla famiglia McGuire sulla scomparsa della figlia. Secondo quanto riportano i notiziari locali, Halie ha confessato alle forze dell’ordine di essere fuggita volontariamente con Kathryn e Aaron Larkin, un ragazzo di 19 ann. I giovani avevano deciso di abbandonare deliberatamente l’Ohio. A seguire i dettagli.

La fuga in Nevada: la terza ragazza è stata ritrovata morta dagli agenti della polizia

Durante la loro fuga, i tre adolescenti avrebbero trascorso almeno 6 giorni in California. Inoltre, è emerso che Mcguire e Larkin avevano deciso di proseguire l’avventura insieme, indirizzandosi verso la località di Henderson, in Nevada. I motivi relativi al trasferimento dei due giovani nella città vicino a Las Vegas restano tuttavia sconosciuti agli occhi degli investigatori. Larkin è attualmente in custodia cautelare a Henderson mentre gli agenti e i detective si stanno mobilitando per ricostruire le dinamiche del decesso di Kathryne, il cui corpo è stato ritrovato la settimana scorsa proprio nella città di Hemerson.

La quindicenne è stata trasferita al Dignity Health Saint Rose Hospital di Henderson martedì 8 dicembre. La rianimazione è stata vana: la ragazza è stata dichiarata morta.

