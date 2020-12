Rocio Morales: l’ex avverte Raoul Bova “c’è stato un tradimento”

L’ex fidanzato di Rocio Munoz Morales ha messo in guardia l’attore italiano Raoul Bova sulle intenzioni della modella spagnola.

In passato l’ex fidanzato della modella di origini spagnole Munoz Rocio Morales aveva già fatto un coming out, affermando di riprendersi il suo cuore. Eppure, le sue affermazioni di quell’intervista sembrerebbero esser state vane per poi svanire nel nulla. Rocio è attualmente legata all’attore Raoul Bova, eppure le ultime dichiarazioni di Alex Casademunt, nonostante sia da poco diventato papà, sembrano creare alcuni sospetti sulla relazione passata.

Rocio Morales: la notizia dell’ipotetico tradimento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

Secondo quanto detto dal suo ex Alex, con il quale la modella ha condiviso ben cinque anni della sua vita, egli avrebbe già avvertito l’attore in precedenza. Rivelando come dopo la fine della loro storia e l’avvicinamento a Raoul, durante le riprese del celebre film Immaturi, i due abbiano in seguito continuato a sentirsi. Rocio avrebbe infatti ricontattato Alex per rivederlo dopo un soggiorno in Turchia. E durante quell’incontro pare che ci sia stato un ipotetico riavvicinamento passionale, per poi lasciare soltanto le ceneri di quella che era stata per anni la loro relazione.

Dopo il recente scatto pubblicato su Instagram Rocio è in compagnia delle sue due figlie, Luna e Alma, ed in totale armonia, ha proferito le seguenti parole: “In punta dei piedi cammino con voi”. A guastare la festa con la sua affermazione tagliente è stato proprio il suo ex fidanzato che, nonostante le numerose prove della vita felice che Rocio ha con Raoul, non sembra sul punto di rassegnarsi, sostenendo:”C’è stato un tradimento anche con lui”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

Alex è un cantante adesso in voga nei talent show spagnoli, eppure gli sguardi che appaiono sul suo profilo social sembrano essere ben lontani da quelli del limpido attore romano, che in uno degli ultimi prova a sorridere. Nel frattempo, Rocio, sembra essere ignara delle dichiarazioni del suo ex, e soltanto due giorni fa parlava di se stessa in terza persona:“Era una diva, e neanche lo sapeva”.