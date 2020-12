Sabrina Salerno ha fatto impazzire i suoi numerosissimi follower condividendo una foto in cui indossa una canotta strettissima con décolleté in bella mostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno è sicuramente una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. Nella sua immensa carriera, stando ai dati, ha venduto più di 20 milioni di dischi. La nativa di Genova raggiunse la popolarità negli anni ottanta realizzando gli album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e gli straordinari singoli Sexy Girl e Boys (Summertime Love).

La Salerno oggi incanta il pubblico del web: ogni giorno, infatti, posta scatti favolosi in cui mette in mostra le sue curve mostruose e il suo fisico da applausi. Sabrina, poco fa, ha deliziato i suoi fan condividendo una foto in cui indossa una canotta strettissima con décolleté in bella mostra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Diletta Leotta, baciata dal vento e dal sole è una “ricarica” per gli occhi – FOTO

Sabrina Salerno, canotta strettissima e décolleté in primo piano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara, la posa sensuale solo con gli slip: incantevole FOTO

Sabrina, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa una canottiera strettissima che fa fatica a contenere il suo mostruoso décolleté. Le sue forme continuano a stupire e a lasciare i fan a bocca aperta. La bellezza del suo viso è strepitosa come al solito.

Il post ha già collezionato 24mila cuoricini e numerosi commenti. I fan amano inondare i suoi contenuti di parole di apprezzamento ed emoticon eloquenti. I suoi ammiratori sono semplicemente innamorati di lei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina, alcune volte, riesce anche a mandare il web in tilt pubblicando scatti in bikini con curve da arresto cardiocircolatorio in primissimo piano.