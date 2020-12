Test psicologico della luna: svelati lati misteriosi della personalità

Quale luna scegli? Un test psicologico svela lati misteriosi della personalità in base alla scelta di una delle lune mostrate in un’immagine.

Lati misteriosi della personalità vengono a galla. Questo grazie a un test psicologico consistente nell’osservazione di un’immagine che mostra diverse lune. Scegliendo quella che più colpisce a colpo d’occhio si scoprono lati ignoti della personalità.

Ogni luna descrive infatti tratti sconosciuti dell’interiorità. La luna riflette aspetti profondi di ognuno di noi. Le sue fasi condizionano la nostra vita, dettano i momenti più adatti per il raccolto e per tagliare la chioma. Misteriosa e magica, la sua influenza è poco conosciuta. La luna determina le emozioni e tutto quello che concerne la sfera affettiva.

In base alla luna scelta si scoprono lati misteriosi di se stessi

L’immagine presentata dal test psicologico mostra sei lune differenti. Ognuna rivela tratti nascosti della personalità.

Coloro che hanno scelto la prima luna sono persone energiche, ottimiste, con una buona autostima. Queste personalità sono alla ricerca di una forte stabilità nella loro vita che trovano nel lavoro e nella casa.

I soggetti che invece sono stati colpiti dalla seconda luna sono gentili ed emotivi. Hanno una personalità pratica che ama la vita. Per questo si contraddistinguono per una tendenza all’eccesso. Capita che stiano svegli fino a notte fonda o che si concedano sfizi in cucina.

La scelta della terza luna invece descrive personalità fiduciose dalla grande forza. Sono persone desiderose di fare la differenza nel mondo. Tengono molto a garantire il benessere anche per i loro cari.

Coloro che si sono indirizzati nella scelta della quarta luna sono persone estremamente. gentili. Concentrate molto sull’approvazione esterna, a volte sacrificano il loro tempo e riposo per aiutare gli altri.

Le personalità che hanno scelto la quinta luna sono coerenti ed equilibrate. Attente e generose, sono alla costante ricerca di strumenti per evolvere e migliorarsi. Hanno le idee molto chiare su come dovrebbe essere il mondo. Pertanto sentono i bisogno di trasformare tutto ciò che ritengono sbagliato.

Infine i soggetti che selezionano la sesta luna sono coraggiosi e appassionati. Amano le cose belle della vita e difendo sempre le loro posizioni. Sono pertanto molto esigenti.