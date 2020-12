Tiziano Ferro dona ai fan il nuovo singolo sulle note del Natale

Esce il nuovo singolo di Tiziano Ferro “Casa a Natale”. Un brano dalle parole malinconiche e coraggiose. La canzone è un estratto da “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri”.

Le feste sono ormai imminenti. E per questo Natale particolare che ci aspetta, Tiziano Ferro ha deciso di donare ai fan il singolo “Casa a Natale”. La canzone è estratta da “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri”, album lanciato dal cantante nel novembre 2019.

Il brano narra i giorni precedenti al Natale di una persona che si trova in un momento d’incertezza. Una fotografia delle emozioni, spesso contrastanti, che si provano durante le festività. Un pizzico di malinconia accompagna le strofe del brano insieme a sentimenti di coraggio. “Casa a Natale” racconta il desiderio di passare la fine dell’anno e giungere a quello nuovo con un nuovo spirito.

La canzone conferma la personalità molto riflessiva e sensibile di Ferro, già svelata ai fan nel documentario su Amazon Prime Video, intitolato “Ferro”.

LEGGI ANCHE –> Tiziano Ferro si racconta in un documentario: “Esiste un lieto fine”

Tiziano Ferro annuncia il lancio del singolo sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

LEGGI ANCHE –> Tiziano Ferro, la rivelazione del grande cantante: “E’ mio fratello”…

E’ il cantante stesso ad annunciare l’uscita della canzone sui social. Sulla sua pagina Instagram ha postato uno scatto che lo ritrae con un maglione dalla scritta “Quello che vorrei a casa a Natale”.

Il cantante di Latina non si dimentica di coloro che stanno attraversando gravi difficoltà in questi mesi ardui. Tiziano Ferro sostiene il Telefono Amico Italia mettendo a disposizione un premio speciale per l’asta solidale. Lo scorso 7 dicembre sulla piattaforma Charity Stars è partita la speciale asta che visto la partecipazione di molte celebrità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Due videochiamate sono messe a disposizione dal cantante, una alla Vigilia e una a Natale, giorni in cui Telefono Amico sarà attivo 24 su 24.