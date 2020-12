Un uomo di 56 anni è morto a Nuoro, colto da un infarto, dopo aver trovato la madre senza vita in casa. La donna, 92 anni, aveva contratto il coronavirus ed era stata dimessa dall’ospedale.

Tragedia a Nuoro dove un uomo di 56 anni è morto dopo aver trovato a casa la madre senza vita. La donna di 92 anni, aveva contratto il coronavirus ed era stata da poco dimessa dall’ospedale. Nonostante si fosse negativizzata, l’anziana non è riuscita a salvarsi. Mario Paniziutti, 56enne e figlio della donna, era andato a fare visita alla madre, quando è stato colpito da un infarto dopo averla rinvenuta senza vita. Per l’uomo che non ha retto il colpo non c’è stato nulla da fare.

NEL COMUNE SARDO CINQUE DECESSI DA CORONAVIRUS

Sono 25.477 i casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nel Comune sardo si sono già registrati cinque decessi a causa del coronavirus. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 198 nuovi casi. Si registrano anche 7 decessi (563 in tutto), tre residenti nella provincia di Sassari, due nella provincia di Nuoro e due rispettivamente in quelle di Oristano e Sud Sardegna.

Intanto nasce a Nuoro un ambulatorio-laboratorio mobile dotato di strumentazione diagnostica portatile di alto livello tecnologico e di un’equipe di professionisti, per curare a casa i pazienti della provincia di Nuoro colpiti da covid-19. L’iniziativa è nata da un gruppo di medici e infermieri volontari.

COMUNITA’ SOTTO SHOCK PER LA MORTA DEL GIOVANE MARIO

La novantenne, era da poco tornata a casa dopo un ricovero in ospedale causato dal Covid-19. Era riuscita a sconfiggere il coronavirus, ma probabilmente le conseguenze della malattia sul suo fisico sono state troppo pesanti e le sue condizioni di salute erano peggiorate. La donna aveva comunque scelto di tornare a casa, per stare insieme ai suoi cari. Poco dopo essere stata dimessa però si è spenta.

Il figlio, rinvenendo la madre priva di vita, si è accasciato colto da un malore. Una morte inattesa che ha scosso tutta la comunità. Sono già moltissimi, infatti, i messaggi di cordoglio lasciati sui social dai concittadini di Mario e Maria.