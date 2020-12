Una famiglia ha perso la casa due settimane prima della festività natalizia. L’albero di Natale ha preso fuoco provocando l’incendio.

Il natale, festività simbolo di gioia e serenità, è alle porte e una famiglia dello Yorkshire ha iniziato a decorare la propria abitazione per festeggiarlo al meglio. Quello che dovrebbe essere un periodo di pura spensieratezza si è rivelato una tragedia per i 7 inquilini dell’appartamento di Beverley, Inghilterra. Il loro albero di Natale ha improvvisamente preso fuoco, provocando un grave incendio che ha distrutto l’intero soggiorno della casa. L’incidente è avvenuto venerdì pomeriggio. La famiglia aveva appena finito di vedere un film e si stava preparando per andare a letto. Durante la routine della buonanotte, uno dei 5 figli ha notato il fumo, proveniente dal piano inferiore dell’abitazione. Il padre, il cui nome non è menzionato per motivi di privacy, ha inizialmente pensato a uno scherzo da parte dei figli. Tuttavia, l’allarme antincendio non ha tardato a suonare. A seguire i dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Tragedia: turista precipita nel vuoto a causa di una foto

“Sono corso al piano di sotto e c’era una specie di nebbia che oscurava tutto il soggiorno”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Scoperta agghiacciante: neonato ritrovato morto in giardino

“Prima la nebbia e poi le fiamme” ha dichiarato l’uomo. Secondo quanto riporta l’Hull Daily Mail, la causa dell’incendio risiede in un guasto all’impianto di illuminazione dell’albero di Natale. Qualche luce malfunzionante ha acceso l’intero albero sfarzosamente addobbato, provocando un danno irreparabile per la sfortunata famiglia. “La casa ha iniziato rapidamente a riempirsi di fumo” continua il padre dei bambini: in pochi secondi “il fumo è diventato denso e ha iniziato a salire nelle camere dei miei figli, passando attraverso le assi del pavimento.” L’uomo è ancora scioccato “sono bastati veramente pochi minuti e le scale sono diventate nere.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La famiglia è riuscita a salvarsi grazie alla protezione degli asciugamani e all’uscita anteriore dell’abitazione. Gli animali domestici, invece, non ce l’hanno fatta.

Fonte Mirror