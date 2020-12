Un ragazzo di soli 14 anni è stato accusato di aver ucciso un ragazzino di 12, trovato morto nei giorni scorsi: il 14enne è stato sentito dai magistrati.

Avrebbe ucciso un ragazzo di due anni più piccolo di lui, a pochi giorni dal suo compleanno, il ragazzo 14enne che nella giornata di oggi è stato sentito dai magistrati. Il corpo del piccolo è stato rinvenuto lo scorso weekend e su come sia avvenuto il delitto, le autorità stanno ancora indagando. Inizialmente era stato arrestato con l’accusa di omicidio anche un giovane di 19 anni, ma quest’ultimo sarebbe stato poi rilasciato.

Inghilterra, 12enne ritrovato morto a pochi giorni dal suo compleanno: arrestato un ragazzo di 14 anni

Il piccolo Robert Buncis avrebbe festeggiato oggi il suo 13° compleanno. Purtroppo, però, qualcuno ha deciso di strapparlo via alla vita nel fiore degli anni. Il suo cadavere, come riporta l’emittente Bbc, è stato rinvenuto nelle campagne del Lincolnshire, a Fishtoft, in Inghilterra, lo scorso week end abbandonato su di un prato.

Le indagini scattate immediatamente, hanno condotto la polizia ad incanalare i propri sospetti su un ragazzo di 14 anni ed un altro di 19 entrambi studenti della Haven High Academy di Boston. Il primo già in data odierna sarebbe stato ascoltato dai magistrati, mentre il secondo dopo essere stato posto in custodia cautelare, come riporta la Bbc, è stato rilasciato senza ulteriori azioni.

I tre pare frequentassero il medesimo istituto, il quale tramite un post su Facebook ha spiegato a tutti cosa sarebbe accaduto. “Un fatto gravissimo ha colpito la nostra comunità e ciò avrebbe coinvolto alcuni dei nostri studenti. È stata aperta un’indagine per omicidio“. Una circostanza, ha proseguito l’istituto, che sicuramente tramite i media è giunta alle orecchie di tutti. Ovviamente la scuola ha precisato che non rivelerà alcun dettaglio ulteriore, l’unica cosa che si è sentita di dire è che nutre e pretende per la famiglia del piccolo scomparso il massimo rispetto per la grave perdita. La polizia sta proseguendo le proprie indagini ed ha lanciato un appello invitando tutti coloro che abbiano telecamere private, che possano aver ripreso qualcosa, di farsi avanti.

Per permettere al padre di far fronte alle spese del funerale del piccolo, l’intera città si è prodigata avviando una raccolta fondi.