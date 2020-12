Agus Gandolfo, in costume da bagno e col pancione in vista: una sentenza – FOTO

La web influencer argentina, Agus Gandolfo incanta i fan a bordo piscina. La sorpresa del pancione è innegabile, ma lei è sempre una sentenza

Uno scatto sensuale e ai limiti della perfezione…anche così! Agus Gandolfo, meglio conosciuta come Lady Lautaro Martinez sta trascorrendo un “pezzo” della sua quarantena, dai familiari a Buenos Aires.

Inevitabile il paragone con l’altra diva sudamericana, Wanda Nara, in posa special con il suo cavallo e non solo. L’elevata temperatura atmosferica argentina ha attirato in qualche modo anche la bellissima Agus, che ha lasciato il compagno Martinez, in preda alle decisioni del suo allenatore, per andare a trovare la sua famiglia

Dopo che giornali e riviste hanno paventato l’ipotesi dell’arrivo di un bebè, ecco “servita” la realtà dei fatti! Agus mostra un pancione enorme, in “dolcissima” attesa della sua Nina. La foto su Instagram in versione estate è da incanto puro. Costume da bagno striminzito, con un paesaggio ricco di curve mozzafiato a dominare la scena a bordo piscina e una “protuberanza” in evidenza, che non “guasta” affatto alcun dettaglio di un fisico che resta unico ed eccezionale

