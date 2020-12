Alessia Marcuzzi, outfit marrone e nero da urlo | Una meraviglia – FOTO

Alessia Marcuzzi ha pubblicato due nuove foto tramite il proprio profilo Instagram, in cui mostra un outfit di colori marrone e nero

Di recente Alessia Marcuzzi è stata attaccata da Selvaggia Lucarelli per via della pubblicazione di un video. Si tratta di un filmato, inserito nelle sue storie di Instagram, in cui appare l’intervento di ieri sera da parte di Nunzia De Girolamo a Non è l’Arena. Quest’ultima si lamentava dello scarso risalto alla notizia della sua assoluzione dalle accuse nei suoi confronti.

La scelta di postare questo video non è stata condivisa da Selvaggia Lucarelli, che ha criticato la presentatrice de Le Iene. “La conduttrice del programma più forcaiolo del mondo, con collezioni di condanne per cui nessuno ha mai chiesto scusa, condivide accuse ai giornali forcaioli…“. E, se da una parte c’è Selvaggia l’attacca per la sua storia sulla De Girolamo, sempre sui social network, dall’altra ci sono però molti utenti che apprezzano Alessia per il suo stile, davvero perfetto.

LEGGI ANCHE —> Mercedesz Henger in palestra, l’apertura delle gambe è illegale – FOTO

Alessia Marcuzzi, splendido outfit marrone e nero – FOTO