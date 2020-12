Aurora Ramazzotti in cucina come mamma l’ha fatta , mai vista così – FOTO

Nuove simpatiche storie su Instagram con protagonista Aurora Ramazzotti alle prese con il fornello. Cosa ne è venuto fuori?

Aurora Ramazzotti non perde mai occasione per pubblicare storie divertenti. Stavolta la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato delle storie dove mostra soddisfatta il suo pesto con noci e broccoli.

Una ragazza acqua e sapone che ha attirato le simpatie dei fan proprio per il suo essere così alla mano.

LEGGI ANCHE –>Aurora Ramazzotti: “La mia prima volta dopo..”, una rinascita – FOTO

Le novità sulla vita di Aurora Ramazzotti

LEGGI ANCHE –>Aurora Ramazzotti: compleanno disastroso per la ventiquattrenne

Un manicaretto niente male quello preparato dalla bella Aurora Ramazzotti, apprezzatissimo anche dal fidanzato!

Ma com’è diventata famosa?

La Ramazzotti ha fatto anche diverse esperienze in tv. In particolare, l’abbiamo vista al timone della conduzione del Daily di X Factor per ben due anni. Adesso, però, sembra aver deciso di riprendere gli studi universitari come le è stato consigliato dal papà Eros.

Tre anni fa la bella Aurora non è stata ammessa al King’s College e, proprio questo, ha deciso di prendersi una paura e dedicarsi al mondo dello spettacolo. Adesso, però, la Ramazzotti ha deciso di iscriversi ad un’accademia per potersi formare nel miglior modo possibile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Di recente Aurora è stata al centro del gossip anche per la sua passata amicizia con Tommaso Zorzi, attuale concorrente del GF Vip. I due avrebbero avuto una lite proprio durante il lockdown

Lo stesso Tommaso, però, durante la permanenza nella casa ha ammesso di aver litigato con la sua amica per cose stupide. Ma non solo. Ha raccontato anche che prima di entrare nella casa del GF Vip la Hunziker aveva inviato un messaggio a lui: “Cerca di fare pace con Auri perché ci state male entrambi”.

Insomma, un’amicizia molto forte per entrambi. La Ramazzotti non ha mai voluto rilasciare alcuna dichiarazione sull’’ex amico. Di recente, però, la figlia di Michelle Hunziker, ospite del programma Ogni Mattina, ha rotto il silenzio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Alessio Poeta, a sorpresa, le ha fatto una domanda su Tommaso. Lei ha mostrato un po’ di disagio, ma poi ha risposto: “Secondo te, se io non ho mai parlato di questa cosa…”. Subito dopo, però, ha ammesso di seguire le puntate del Grande Fratello Vip.