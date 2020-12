Aurora Ramazzotti, lo scatto tra tenerezza e sensualità – FOTO

Aurora Ramazzotti in un momento riflessivo su Instagram, lo scatto evidenzia la sua grande dolcezza ma anche il suo fascino

E’ uno dei personaggi più famosi e chiacchierati sui social. Inevitabile, essendo una figlia d’arte, quella nata dall’amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Aurora Ramazzotti ha da poco compiuto 24 anni, nel mondo di Instagram è nota per essere una ragazza davvero bellissima, che ha ereditato molto del fascino di sua madre, ma al tempo stesso con una semplicità decisamente non scontata che la rende molto gradita ai fan e che la fa apparire a suo modo una ragazza normalissima.

Aurora Ramazzotti, splendida e affascinante come non mai: le sue riflessioni sul 2020

Una bellezza e una attitudine acqua e sapone che ritornano nello scatto postato questo pomeriggio sul suo profilo, disarmante per la sua eleganza che stupisce. Aurora, come qualsiasi ragazza della sua età, è nella sua cameretta. La sua giovane età e il suo animo cristallino e sognatore si rispecchiano in un dettaglio, quello dei due cuscini con i volti dei suoi due gatti, Saba ed Elvis. In jeans e maglioncino azzurro, distesa sul letto e sorridente verso l’obiettivo, fa davvero innamorare.

Ultimi giorni di dicembre che sono il momento per lei di una riflessione importante. “Non so se il 2020 sia volato oppure se sia durato trent’anni”, scrive, in maniera anche abbastanza autoironica. In ogni caso, il suo fascino e la sua aria da ragazza qualunque sono irresistibili.