Bambina di tre anni muore assiderata. La causa del decesso è singolare

Aveva tre anni la bambina trovata morta dai genitori. Non avrebbe sopportato le temperature rigidissime.

In Russia, precisamene a Sitka una tragedia ha colpito una famiglia del posto: una bambina di tre anni infatti è stata trovata morta nel corridoio di casa dalla mamma. La bambina, secondo quanto riferito dai genitori in sede di indagini, soffriva di sonnambulismo e proprio questo disturbo le avrebbe provocato la morte. La bambina infatti muore assiderata a causa delle rigide temperature russe che sfiorano i -15°C.

Angelina, questo il nome della vittima, tendeva a camminare in giro per casa durante il riposo notturno ma i genitori riuscivano sempre a rimettere a letto la piccola. Questa volta qualcosa è andato storto: i genitori non avrebbero sentito la minore uscire dalla propria stanza, girovagando per l’abitazione e per il corridoio non riscaldato. Sarà la mamma – Svetlana Kuleshova – di soli 23 anni a trovare Angelina l’indomani, a terra e priva di vita.

Bambina muore assiderata, la ricostruzione dei genitori

I genitori avrebbero fornito la propria versione dei fatti alle forze dell’Ordine intervenute sul posto per i rilievi del caso. Dalle prime dichiarazioni emerge come come ogni volta Angelina venisse portata a letto dai genitori, ma nella notte in cui si è consumata la tragedia non si sarebbero accorti di nulla. La scoperta atroce è avvenuta quando la bambina non fu trovata a letto ma in uno dei corridoi non riscaldati dell’abitazione. La Polizia ha avviato un’indagine ed aperto un fascicolo che vede come unica indagata la madre 23enne.

Le accuse sono di negligenza e omicidio nei confronti della piccola. Per questi reati secondo la legge russa è prevista una pena detentiva sino a due anni.