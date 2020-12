Barbara D’Urso e il fratello della Ruta: il segreto rivelato in diretta

Da Barbara D’Urso il fratello della Ruta racconta i retroscena della loro vita che hanno portato la sorella ad essere titubante sulla firma per il GF Vip

Maria Teresa Ruta non ha bisogno di presentazioni. Presentatrice e showgirl di lunga data oggi è una dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip. Prima in coppia con la figlia Guenda Goria, oggi viaggia da sola ed è di certo tra i personaggi più amati.

Molto si è parlato del suo matrimonio con Amedeo Goria ma ieri a parlare è stato un altro grande protagonista della sua vita, il fratello Stefano che ieri pomeriggio, in video-collegamento, a Domenica Live, ha raccontato a Barbara D’Urso e ai suoi telespettatori quello che è successo pochi mesi fa, un fatto importante che ha destabilizzato la sua di vita e quella della sorella.

Lo scorso agosto Stefano Ruta ha subito un gravissimo incidente in bici a Forlì. Un fatto che prima non era mai uscito fuori. Il giovane dice di stare abbastanza bene rispetto ai mesi passati anche se il percorso che deve affrontare è ancora lungo.

“L’incidente che ho avuto mi ha temprato. Il periodo più difficile l’ho passato, adesso siamo in discesa seppure il periodo di convalescenza è molto lungo” ha rivelato.

Fratello della Ruta, tutta la verità sul suo incidente

Un fatto tragico e molto provante quello dell’incidente, per Stefano in prima persona che ha riportato, come ha ricordato Carmelita, la frattura di nove costole, 4 vertebre lombari, due vertebre cervicali e un polmone perforato. Brutte ferite che hanno richiesto anche il coma farmacologico per alcuni giorni.

Molti lo pensavano morto quel 26 agosto pomeriggio quando è stato investito, ha raccontato Stefano. Il percorso dal luogo dell’incidente all’ospedale è stato difficile ha spiegato il fratello della Ruta: “Il coma farmacologico è stato indotto per ovvi motivi, io non ero collaborativo ma deliravo per il dolore che permeava tutto il mio corpo e la mia testa”.

Poi il segreto che nessuno aveva mai detto fino a ieri. Sua sorella è corsa subito in ospedale e per stargli vicino ed assisterlo ha subito pensato di non voler più firmare il contratto per il Grande Fratello Vip.

“Maria Teresa si è catapultata da Atene a Cesena, dove ero in ospedale e per diversi giorni non ha voluto firmare il contratto perché la situazione era veramente critica” ha rivelato Stefano Ruta.

Poi piano piano le cose sono migliorate e allora Maria Teresa ce l’ha fatta ad accettare: “Va bene Grande Fratello, sono tanti ani che mi cercate, tanti anni che vi cercavo, finalmente sono pronta per entrare nella casa” ha detto.