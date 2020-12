Beautiful, anticipazioni puntata 15 dicembre: chi c’è dietro alla porta?

Beautiful, anticipazioni 15 dicembre: mentre Ridge cerca ancora di convincere Steffy a perdonare Thomas, tra Brooke e Shauna volano insulti pesanti.

Brooke e Ridge hanno ufficialmente rotto, ma lui non riesce a farsene una ragione. Oltre a modificare a suo piacimento la storia, raccontano di averla lasciata lui, lo stilista prova rancore nei confronti di Shauna e Thomas. Nonostante questo, però, non può evitare di aiutare suo figlio nel momento del bisogno. Proprio per questa ragione si reca da Steffy per chiedere ospitalità per sé e per il fratello. Nel frattempo Katie è ancora in ospedale in attesa di un donatore. Il test di Brooke non ha ancora un risultato certo e l’intera famiglia teme il peggio.

Beautiful, anticipazioni 15 dicembre: Steffy non perdona Thomas

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni di Beautiful scopriamo che Brooke apparirà a sorpresa a casa di Shauna. La Fulton, che ha appena salutato Flo, si appresterà ad aprire la porta credendo che la figlia abbia dimenticato le chiavi e si ritroverà davanti niente di meno che la sua rivale. Brooke, ferita dall’abbandono di Ridge, rivolgerà alla donna parole ed offese durissime, arrivando addirittura a chiamarla “puttana del deserto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Steffy dirà categoricamente a suo padre di non poter perdonare Thomas. Per quanto la ragazza si dispiaccia per ciò che Ridge sta passando, non può assolutamente pensare di dare una seconda chance a suo fratello. Steffy può pure accettare che Thomas rimanga a dormire alla casa sulla scogliera, ma per quanto la riguarda non ha più niente a che spartire con lei.