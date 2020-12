Benedetta Fatto in casa, la ricetta della Charlotte di Pandoro senza cottura

Nuova video ricetta condivisa dalla food blogger Benedetta Rossi sul suo profilo Instagram, stavolta ci delizia con la Charlotte di Pandoro senza cottura

Anche la cuoca marchigiana Benedetta Rossi ha riadeguato i menù di questo periodo intensificando le ricette di Natale condivise sui suoi profili social. Visto che non possiamo uscire troppo di casa, tanto vale dedicarci alla cucina, e ci viene in aiuto lei con tanti spunti creativi per rendere più gioioso questo periodo.

Abbiamo avuto modo di trovare la ricetta del torrone con pistacchio e nocciole, il Christmas plum-cake alle noci, la pizza al formaggio, torta babà, ed infine la Charlotte di Pandoro senza cottura di cui andiamo a vedere insieme ingredienti e procedimento.

Charlotte di Pandoro senza cottura, come farlo a casa

Mezzo Pandoro circa a fette orizzontali

250 g di mascarpone

2 cucchiai di zucchero

3 uova

4 grammi di gelatina in fogli

Rum

Cacao in polvere

Prendere un piatto piano e poggiarlo dentro lo stampo a cerniera per torte del diametro di 20 cm che servirà da contenitore per assemblare il tutto. Tagliare quattro fette spesse di Pandoro, metterne una alla base del piatto torta a cerniera

Tagliare il pandoro a fette orizzontali, una la si usa per la base, poi altre due vanno tagliate in quattro per ottenere degli spicchi. Con questi foderiamo il cerchio mantenendoli in modo verticale. Preparare la bagna con il rum allungato con acqua e inzuppare la base e i bordi aiutandosi con un pennello.

In due ciotole separare gli albumi dai tuorli e montare a neve gli albumi con uno sbattitore elettrico. Aggiungere lo zucchero ai tuorli e montarli con lo sbattitore, quindi aggiungere un cucchiaio di rum, il mascarpone e frullarli ancora per amalgamare. A questo punto incorporare gli albumi montati a neve poco alla volta fino ad ottenere una crema liscia e soffice.

Mettere a bagno 4 grammi di gelatina in fogli dentro l’acqua fredda e teniamola da parte. Prendere la colla di pesce e farla scaldare in pentolino con uno o due cucchiai di acqua per farla sciogliere sul fuoco. Aggiungerla alla crema e mescolare bene.

Versare metà della crema sulla base di Pandoro, poggiare sopra un’altra fetta orizzontale e bagnare con il rum. Versare il resto della crema e livellare bene con un cucchiaio. Lasciare in frigo a solidificare per 2-3 ore circa, togliere poi la cerniera che avrà assolto al suo compito si supporto. Decorare a piacere con cacao amaro e aggiungere un bel fiocco attorno alla torta.