Benedetta Parodi, il vestitino cortissimo fa furore: che gambe – FOTO

Benedetta Parodi elegantissima e più seducente che mai con un abito che ne esalta il fisico eccezionale: gambe in bella vista

Ha saputo ritagliarsi un suo ruolo nel mondo della televisione italiana, riuscendo a diventare un personaggio assolutamente riconoscibile grazie alla sua passione per la cucina. Benedetta Parodi non è più ormai da una vita la sorella di Cristina, popolarissima giornalista, ma una stella di prima grandezza nel suo ambito di riferimento. Soprattutto, una donna dalla grande eleganza e dal grandissimo fascino, estremamente giovanile nonostante i suoi 48 anni. Capace di regalare scatti a sorpresa davvero seducenti, come quello di quest’oggi che lascia a dir poco a bocca aperta.

Benedetta Parodi, mai vista così: sensualità a mille | “E pensare che questo vestito…”

Come tutti, Benedetta dovrà rivedere rispetto al solito le sue abitudini rispetto alle festività natalizie canoniche. Ecco dunque che regala una sorpresa e un colpo di scena ai suoi fan, che impazziscono di fronte alla sua bellezza. “E pensare che questo vestito volevo metterlo per Capodanno”, scrive. E così, la ammiriamo con un abitino cortissimo ed elegante, grigio e pailettato, che ne esalta la silhouette slanciata e sensuale.

Abito estremamente corto che ne evidenzia le gambe da urlo, il sorriso caldo e avvolgente di Benedetta nello scatto fa il resto. Impossibile rimanere indifferenti e non constatare che suo marito, Fabio Caressa, è davvero un uomo fortunato.