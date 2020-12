Bollettino del 14 dicembre: i numeri dell’epidemia in Italia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, lunedì 14 dicembre, ha comunicato i dati dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Come di consueto, il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito l’aggiornamento relativo all’epidemia da Covid-19 in Italia ormai da quasi dieci mesi. Stando alla tabella sanitaria odierna, il numero dei casi di contagio dall’inizio dell’emergenza è salito a 1.855.737 con un incremento di 12.030 unità rispetto alla giornata di ieri. Tornano in calo, dopo l’aumento di ieri, i soggetti attualmente positivi che ad oggi risultano essere 675.109 (-10.922). Diminuiscono ancora, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-63) che ad oggi ammontano in totale a 3.095. Il numero delle persone guarite è giunto a 1.115.617, ossia 22.456 in più di ieri. Nelle ultime 24 ore, purtroppo, si è aggravato ancora il bilancio delle vittime con 491 decessi che hanno portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 65.011.

La Regione Abruzzo ha segnalato l’eliminazione di 1 caso, in quanto giudicato non caso Covid-19. Per la stessa motivazione, l’Emilia Romagna ha eliminato 4 casi. La Regione Campania, infine, al momento non ha a disposizione i dati quotidiani sugli ingressi in terapia intensiva.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di domenica 13 dicembre

Stando alla tabella sanitaria divulgata ieri dal Ministero della Salute, il numero dei casi di contagio dall’inizio dell’emergenza era salito a 1.843.712. Tornavano in aumento i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 686.031. Diminuivano, invece, i ricoveri in terapia intensiva che risultavano essere 3.158. Il numero dei guariti era giunto a 1.093.161. Nelle ultime 24 ore si erano registrati 484 decessi che portavano il bilancio totale a 64.520.

La Regione Emilia Romagna, si leggeva nelle note, segnalava l’eliminazione di 1 caso dei giorni passati, in quanto giudicato non caso Covid-19.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Bollettino del 13 dicembre: salgono nuovamente gli attualmente positivi

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di sabato 12 dicembre

I numeri relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia sono stati diffusi come di consueto anche sabato, tramite tabella sanitaria, dal Ministero della Salute. Stando a quest’ultima, il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 1.076.891. Diminuivano i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 684.848. Diminuivano invece i ricoveri in terapia intensiva che contavano 3.199 pazienti. Il numero dei guariti era giunto a 1.076.891. Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei decessi che portava il totale a 64.036.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Bollettino del 12 dicembre: i dati dell’epidemia

Novità per documenti d’identità: scadenza prorogata fino ad Aprile 2021

Relativamente alla problematica legata ai documenti in scadenza o scaduti durante la pandemia, il Governo aveva predisposto proroghe per i termini del rinnovo. Con il Cura Italia inizialmente, la proroga era stata prevista per agosto. Di seguito con il decreto Rilancio era stata estesa a fine anno. E ora con l’ultimo decreto sull’emergenza Covid, è stata allungata fino al 30 aprile 2021. Questa decisione è arrivata grazie ad un emendamento approvato in commissione Affari costituzionali in Senato.

Le misure vanno incontro a coloro che non possono recarsi presso gli uffici pubblici. Inoltre il l’obiettivo è ridurre il carico di lavoro della Pubblica Amministrazione, i cui addetti sono impegnati per la maggior parte in smart working. Ma non solo, l’obiettivo è quello di evitare anche qualsiasi tipo di assembramento all’interno degli uffici aperti al pubblico.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Novità per documenti d’identità: scadenza prorogata fino ad Aprile 2021

Il governo valuta una nuova stretta per Natale. Le possibili ipotesi

Resta sul banco del Governo la questione festività natalizie. Tra chi a gran voce chiede almeno di aprire a spostamenti tra piccoli Comuni e chi invece vorrebbe la serrata l’Esecutivo resta a lavoro per cercare di contemperare tutte le posizioni.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Il governo valuta una nuova stretta per Natale. Le possibili ipotesi

Ad oggi parrebbe che l’idea più plausibile sarebbe quella di rendere tutte le regioni rosse o arancioni nelle giornate dove potrebbero registrarsi maggior movimenti, con unica deroga nei confronti dei piccoli comuni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Più precise saranno le indicazioni che arriveranno nelle prossime ore, quando il Comitato Tecnico Scientifico incontrerà i capi delegazioni per varare il miglior piano he possa scongiurare ogni impennata della curva epidemiologica. L’obiettivo rimane quello di scongiurare una terza ondata dell’epidemia rendendo vani i sacrifici fino ad ora compiuti dalla popolazione.