Carlo Conti e la moglie: la crisi e l’evento che ha cambiato tutto

Carlo Conti e la moglie: molta riservatezza sulla sua vita privata ma c’è chi dice che ci sia stato un momento no e poi la rinascita

Popolarissimo, molto amato ma anche molto riservato. Parliamo di Carlo Conti e della sua vita privata. Il conduttore si è sposato in tarda età e con l’incontro dell’attuale moglie la sua vita è cambiata. Lei è Francesca Vaccaro, la donna che le ha rubato il cuore e che lo ha reso veramente felice.

Non tutto però è sempre andato bene tra di loro. I ben informati parlano anche di un momento no per la coppia, una crisi che li ha portati ad allontanarsi per un periodo. Di tutto questo, ma anche dei momenti belli, Carlo Conti non ama parlarne.

L’allontanamento tra Carlo e Francesca sarebbe avvenuto prima del matrimonio. dopo il loro sì le cose si sono sistemate e il conduttore di Tale e Quale Show ha messo anche la testa a posto. In una intervista infatti ha ammesso: “Prima di conoscerla ero malato di Dongiovannite, ma quando l’ho conosciuta l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre”.

Carlo Conti e la moglie, la verità sul loro rapporto

E per loro il per sempre è arrivato dopo solo un anno di frequentazione. Un sì suggellato a che dalla presenza di Leonardo Pieraccioni che ha fatto da testimone al noto presentatore. Poi un altro evento che ha cambiato tutto, la nascita del loro piccolo, Matteo.

La storia d’amore tra Carlo Conti e Francesca Vaccaro si è rinforzata, ha preso una direzione ancora più positiva e quei fantasmi veri o presunti sono stati spazzati via.

Oggi il presentatore è molto felice, soddisfatto di aver costruito una bella famiglia, a Francesca deve tutto, ha detto.

“Tra noi non c’è gelosia, ma maturità di rapporto, amore, complicità, qualcosa che va oltre allo stare insieme” ha confessato Carlo spiegando che Francesca è la donna della sua vita: “la persona con cui mi diverto a scherzare, a giocare, a parlare di cose importanti”.