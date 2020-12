Carolina Casiraghi: il suo intimo fa il giro del web, il buongiorno più bello

L’intimo di Carolina Casiraghi è ormai diventato nazionale, il web non può più farne a meno e le sue foto sono diventate virali da tempo

Torna a splendere su Instagram Carolina Cristina Casiraghi con le sue foto in intimo e e il web impazzisce con il suo buongiorno in viola. Imprenditrice, modella, influencer, la bionda dai capelli lunghi e gli occhi a cerbiatto è molto seguita sui social, pensate quasi 300 mila follower sono sempre ad aspettare le sue foto. Immagini allettanti, provocanti, eleganti, il suo profilo è un mix di energia positiva e sensualità. Il suo intento è quello di sedurre e di mostrare la sua personalità.

LEGGI ANCHE>>>Ludovica Frasca, top nero aderente e sguardo malizioso: bellezza lucente – FOTO

Carolina Casiraghi: quale intimo preferite?

LEGGI ANCHE>>>Chiara Ferragni e Fedez scatto bollente sotto l’acqua-FOTO

La Casiraghi ne sfoggia di outfit provocanti e sensuali specie quando si tratta di completini intimi. La donna non perde occasione di mostrare la sue parti più nascoste, con il gioco vedo e non vedo manda in tilt chiunque la guardi. Il suo stacco di coscia fa impazzire il web, e il lato A è sempre in pole position. E’ uno dei suoi cavalli di battaglia. La Rapunzel di Instagram è accattivante e seducente. Tra le foto in intimo, qual è la vostra preferita? Meglio un due pezzi o un body di pizzo e trasparente?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Il lunedì si tinge di viola con lei sdraiata su un tappeto che dà il buongiorno ai suoi fan. Sguardo fisso all’obiettivo, gambe alzate e pizzo ovunque.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Anche in nero la Casiraghi non scherza! Tre stelle coprono le parti più intime e gli stivali alti lucidi danno il tocco di classe. E voi quale preferite?