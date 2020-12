Casadilego, la vincitrice di X Factor ha un fidanzato? Spunta un certo Davide

Casadilego ha un fidanzato? Sul profilo Instagram della vincitrice di X Factor spunta una tenera foto con un ragazzo.

Si chiama Elisa e a soli 17 anni è sul tetto del mondo. La giovane cantante che ha stregato i giudici di X Factor è tanto brava quanto riservata sulle sue amicizie e le sue frequentazioni. Di lei sappiamo che è originaria di Bellante (Teramo) e che è polistrumentista e figlia d’arte. La madre, cantante, ed il padre, insegnante di conservatorio e maestro di jazz, hanno voluto per Casadilego un’istruzione artistica ancora prima che sapesse scrivere o fare di conto. “Appena hanno visto un pianoforte hanno detto ‘Ehi, fammici mettere sopra mia figlia'” ha scherzato qualche giorno fa la ragazza, in uno degli ultimi daytime del programma. Al di là delle informazioni relative alla sua formazione, comunque, non si sa poi molto della vita privata di Casadilego.

A pochi giorni dalla finale del talent spunta però la foto mano nella mano con un ragazzo sconosciuto. Chi è Davide e cosa ha a che fare con la giovane cantante abruzzese?

X Factor, chi è il Davide delle foto con Casadilego

Dopo la pubblicazione delle seguenti foto sui profili di Casadilego e del ragazzo che la tiene per mano, i social sono esplosi in una serie supposizioni che i due ragazzi si sono affrettati a smentire. A quanti chiedono ad Elisa se il fantomatico Davide sia il suo fidanzato, la ragazza risponde di no. Si tratta infatti del suo migliore amico, con il quale ha un rapporto quasi fraterno. Per quello che sappiamo al momento, la vincitrice di X Factor non è fidanzata o, se lo è, preferisce tenere la relazione privata.

Di recente la giovane cantante ha anche ammesso di essere bisessuale, ma di non aver mai sentito il bisogno di fare comingout. “Semplicemente non sono mai stata ‘in the closet'” (espressione che si utilizza per indicare individui appartenenti alla comunità LGBT+ che tengono nascosta la propria identità) ha spiegato in una storia su Instagram.