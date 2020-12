Champions League, il sorteggio degli ottavi di finale – DIRETTA

Nella sede Uefa Di Nyon si sta svolgendo il sorteggio per definire gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League.

Si sta svolgendo in questi minuti, presso il quartier generale Uefa di Nyon, il sorteggio per definire il quadro degli ottavi di finale di Champions League. Dopo la fase a gironi, conclusasi durante la scorsa settimane, oggi le 16 squadre qualificate conosceranno il proprio avversario da affrontare nella prima tappa della fase ad eliminazione diretta. Tra queste ci sono le tre italiane Juventus, Lazio ed Atalanta che hanno conquistato la qualificazione; unica esclusa l’Inter eliminata da tutte le competizioni continentali dopo aver concluso in ultima posizione il girone.

Champions League, il quadro completo dei gironi dopo il sorteggio

Nelle urne di Nyon, tra le squadre italiane solo la Juventus sarà in prima fascia dopo aver conquistato il primo posto nel Gruppo G. Lazio ed Atalanta, invece, saranno sorteggiate come seconde rischiando un sorteggio non benevolo considerato lo spessore delle società in prima fascia. Il quadro degli ottavi di finale:

IN AGGIORNAMENTO

Champions League, il regolamento del sorteggio

Il regolamento della Champions prevede che le squadre qualificate agli ottavi come prime nel proprio girone (teste di serie) affronteranno le seconde (non teste di serie) con delle eccezioni. Nella prima fase ad eliminazione diretta, difatti, non potranno scontrarsi società della stessa nazione e club che facevano parte dello stesso girone. Infine, il regolamento prevede che le squadre qualificate come seconde affronteranno la gara di andata degli ottavi in casa.

Teste di serie: Bayern Monaco, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid.

Non teste di serie: Atalanta, Atletico Madrid, Barcellona, Lazio, Lipsia, Borussia Moenchengladbach, Porto, Siviglia.

Champions League, le date degli ottavi

Gli ottavi di Champions League si disputeranno tra febbraio e marzo e, come accade ormai da anni, verranno spalmati in diversi giorni con due gare in programma a serata. Le prime partite d’andata si disputeranno il 16 ed il 17 febbraio e le rimanenti quattro il 23 ed il 24. Il ritorno è in programma, anche in questo caso, in due turni differenti, il 9 ed il 10 marzo e il 16 ed il 17 marzo.

Conclusi gli ottavi, l’appuntamento a Nyon per il sorteggio dei quarti di finale e le semifinali è fissato al 19 marzo.