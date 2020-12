Sapete chi è Santiago Lara? Il figlio non riconosciuto da Maradona

Santiago Lara, il presunto figlio di Maradona, è ospite a Live – Non è la d’Urso e dice tutta la sua verità. Ha chiesto il test del DNA

Diego Armando Maradona non smette di far parlare di sé nemmeno dopo la sua morte, anzi forse i riflettori su di lui si sono accesi ancor più di prima.

Oltre le indagini sulla morte e sull’eredità, un altro tema caldo della sua vita sono i suoi figli o presunti tali. In questo vortice c’era anche Diego Junior che dopo tanti anni di battaglie legali aveva potuto riabbracciare il suo papà. Il campione argentino ha riconosciuto cinque figli, ora ne spunta un altro figlio, il decimo, oltre ad altri quattro si cui già si parlava.

Si tratta di un giovane che ha chiesto di poter fare il test del DNA per confermare la paternità o meno del grande campione argentino. E’ Santiago Lara che ieri sera, in esclusiva internazionale, è stato ospite a Live – Non è la D’Urso. Giovanissimo, nato il 3 giugno 2001, Santiago è il figlio di Natalia Garat, una modella che aveva avuto una storia con Maradona quando aveva solo 19 anni.

La modella dopo solo quattro anni si ammalò di un cancro ai polmoni e confidò al suo compagno che il vero padre di suo figlio Santiago era Maradona. Prima di morire la donna cercò anche di far riconoscere suo figlio dall’ex calciatore campione indiscusso del calcio ma tutti i tentativi furono vani.

Chi è Santiago Lara, le sue parole a Live – Non è la D’Urso

Come raccontato a Live-Non è la D’Urso Santiago Lara era apparso tre anni fa, a 15 anni, per la prima volta in tv dicendo di essere il figlio illegittimo di Diego Armando Maradona. Oggi che il giovane è quasi maggiorenne vuole vederci chiaro e per questo ha chiesto, tramite il suo avvocato, di fare il test del Dna.

Maradona però non ha mai parlato di lui. Ieri sera il giovane ha parlato per la prima volta qui in Italia da Barbara D’Urso. “A 13 anni ho visto la mia foto sulla copertina di una rivista in cui si diceva che ero il figlio di Maradona – ha raccontato – Sono corso da mia nonna, poi mio padre mi ha raccontato tutto“.

Il giovane si riferisce all’uomo che lo ha cresciuto, Marcelo Lara, che resterà per sempre suo padre anche se fosse confermata la paternità biologica di Maradona.

“Voglio sapere chi sono” ha spiegato Santiago sulla richiesta che potrà avvenire solo quando sarà terminata la procedura di disconoscimento del suo padre adottivo.