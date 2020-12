La Ferragni condivide su Instagram uno scatto romanticissimo e bollente con suo marito, sono davvero bellissimi insieme

Chiara Ferragni e Fedez infiammano Instagram con uno scatto bollente mentre si baciano con passione sotto l’acqua. La foto faceva parte di uno shooting girato qualche anno fa. Sotto la foto la Ferragni scrive “mood”, perciò in quel momento il suo desiderio era di baciare con passione e trasporto suo marito. I due sono sempre più innamorati e complici nonostante gli anni.

Chiara Ferragni e Fedez sempre più innamorati con il passare degli anni

Fedez e la Ferragni si sono fidanzati nel 2016, un anno dopo Fedez fa la proposta più dolce e meravigliosa che si potesse immaginare. Le chiede di sposarlo sul palco durante un suo concerto a Verona il giorno prima del suo compleanno. Il rapper le mostra una serie di foto e video di loro due e poi fa alzare dei cuori a tutti gli spettatori. Comincia poi a cantare una canzone che le dedica guardandola negli occhi, poi pronuncia le parole “Non servono anelli per tenerci insieme ma per fare quello che sto per chiederti forse sì”.

A quel punto si inginocchia e tira fuori l’anello. Uno dei momenti più belli che riguardano i personaggi famosi e forse una delle proposte di matrimonio più dolci mai viste. Un’anno dopo però nasce il loro primo figlio Leone che parteciperà al matrimonio nello stesso anno, tenutosi a settembre a Noto, Sicilia. Un matrimonio da favola dove non sono mancante le emozioni e i colpi di scena. Una storia d’amore bellissima coronata dagli eventi più belli della vita.

E oggi due anni dopo il loro amore è sempre più forte e consolidato e arriva anche un’altro figlio, una bambina che nascerà tra pochi mesi. Possiamo dire che Fedez e la Ferragni sono una delle coppie e famiglie più belle spettacolo, oltre che ad essere due esempi per l’impegno nella lotta contro il coronavirus.