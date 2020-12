Chiara Ferragni: oltre 100mila euro per la borsetta Limited Edition

In una delle sue passeggiate, la regina delle influencer Chiara Ferragni ha sfoggiato un raro esemplare di borsa, perchè costa così tanto?

L’imprenditrice di origini cremonesi, Chiara Ferragni, ha sfoggiato il suo nuovo accessorio Limited Edition durante una delle sue ultime passeggiate pomeridiane. Questo weekend una semplice borsetta, che in realtà di semplice non ha nulla, l’ha portata ad essere sulla bocca di tutti. In uno scatto sul suo profilo Instagram, l’influencer è ritratta con indosso un outfit davvero impeccabile, un cappotto MaxMara molto elegante che richiama il colore dei suoi occhi, e degli stivali altrettanto alla moda firmati Bottega Verde. Sebbene l’occhio dei suoi follower sia immediatamente balzato sulla sua incredibile borsa.

Chiara Ferragni: il segreto della rara borsetta

La borsa dalle tinte chiare, che la Ferragni mostra con fare orgoglioso nella fotografia, appartiene ad una collezione altamente limitata e generalmente acquistata da moltissime star in tutto il mondo. Come, ad esempio, dalla celebre cantante ed attrice Jennifer Lopez. L’esemplare in questione è una Birkin Himalaya 30, firmata dall’illustre marchio di alta moda Hermès.

La borsa è stata realizzata in pelle di coccodrillo Niloticus, ed inoltre sembrerebbe che non sia un esemplare qualsiasi, bensì quello più desiderato al mondo. Il prezzo della borsa oscillerebbe dai 90mila dollari, fino ad arrivare ad una cifra di 400mila.

A sollevare le prime polemiche sono stati alcuni follower di Chiara che non approvano il suo esibizionismo. In fondo, secondo l’opinione espressa sui social, dopo le candidature a lieto fine per l’Ambrogino D’oro, i Ferragnez potrebbero trovare un modo più consono per festeggiare i loro traguardi. E non certo quella a scapito di alcuni animali. A schierarsi contro di lei sono stati in primis gli animalisti.