La Buccino fa sognare ancora una volta i fan. Eccola in tutta la sua bellezza in un nuovo scatto pubblicato sui social.

Una vera bomba sexy Cristina Buccino. Ne è la prova questo scatto pubblicato dalla showgirl nelle ultime ore. La Buccino sfoggia dei bellissimi occhiali che non passano di certo inosservati.

Eccentrici e particolarmente trendy, questi occhiali non fanno altro che valorizzare la sua bocca carnosa e tremendamente sexy.

La Buccino indossa un tailleur che sembra quasi un cappotto. Decolleté in vista e gambe super toniche da far girare la testa.

Cristina Buccino, influencer di successo e super corteggiata

La modella e la showgirl ormai è diventata una grande influencer di successo. Sin da giovanissima, ha cominciato a posare per campagne pubblicitarie e per cataloghi. Ha fatto il suo esordio in tv per il programma Tutto X Tutto su Rai1. Poi ha partecipato anche al programma Artù di Gene Gnocchi.

La svolta definitiva, però, è arrivata con il programma Veline di Mediaset dove la bella mora è arrivata in finale.

Successivamente, ha partecipato a L’Eredità nel ruolo di professoressa fino al 2012.

Ha consolidato la sua carriera quando ha partecipato all’Isola dei Famosi.

La showgirl è diventata famosa anche per i suoi tanti flirt.

Nel 2009 ha avuto un flirt con Cristiano Angelucci. Ma non solo. È stata anche con Cristiano Ronaldo, Alvex Belli e Claudio D’Alessio, figlio del cantante Gigi.

Nel 2015 è stata avvistata anche con Gabriele Giuffrida, oltre che aver avuto una breve parentesi con Colin Farrell.

Qualcuno aveva anche ipotizzato che la showgirl avesse un flirt Aleksander Kolarov che lei ha smentito subito. La Buccino ha smentito di recente anche il flirt con Andrea Iannone ma, intanto, i due sono stati avvisati insieme diverse volte.

Nel frattempo, la Buccino non perde occasione per mostrarsi in tutta la sua bellezza. I fan ovviamente non possono fare altro che apprezzare come si legge nei commenti: “Gambe divine sei meravigliosa buon proseguo cri❤️❤️❤️, Bella😍😍, Ma quanto sei bella ❤🔥😘, Stunning 🤩❤️❤️, Da togliere il respiro ❤️, Mi fai volare!✈️”.