Diletta Leotta appena sveglia in pigiama nel suo lettone: i fan sognano – FOTO

La bellissima giornalista di DAZN, Diletta Leotta dà il "Buongiorno" nel suo letto e con il sorriso sulle labbra: fantastica!

“Buongiorno” col sorriso dei giorni migliori. Così Diletta Leotta dà il benvenuto alla nuova settimana, mentre il Natale si avvicina e tutto è più “rosso” e incandescente attorno. Non c’è lunedì migliore per i follower, ancora con il pensiero alle ultime “scorie” di un weekend di relax “casalingo”, considerate le restrizioni in essere.

Per la giornalista sportiva siciliana di DAZN, invece non è così. Ieri Diletta ha fatto trasparire dall’interno gli aspetti più gioiosi e limpidi del suo carattere, per essere ritornata alla “Sardegna Arena”. Il tutto, in occasione di Cagliari-Inter, il lunch match dell’undicesima di Serie A Tim, che ha regalato emozioni, gol e spettacolo.

Se in campo non ci si è annoiati, lo stesso possiamo dire delle anteprime e del post partita, che hanno visto la Leotta protagonista ai microfoni, esibirsi con il suo impareggiabile charme

Diletta Leotta, scopre le lenzuola e dà il via alla nuova settimana

Dopo essersi resa protagonista sull’ennesimo campo da gioco di questa emozionantissima Serie A, Diletta Leotta torna a casa soddisfatta del suo lavoro. Dalle sue parti, in questo periodo va di moda il “bianco”.

Ieri, in occasione della trasferta in Sardegna ha esibito un outfit bianco davvero mozzafiato. Sembrava essere ritornata indietro di qualche mese fa, ma la giornalista di DAZN ha dimostrato che l’affinità con la “terra del mare” va celebrata in tenuta estiva, nonostante le temperature in “picchiata”.

Prima del collegamento in diretta, Diletta ha allacciato “rapporti intimi” con il mare, mentre lei, bionda e bellissima sembra un tutt’uno con “Madre Natura”. La giornata intensissima si chiude con il rientro a casa, nel suo bel “lettone”.

La soubrette siciliana ci fa compagnia persino alle prime ore del mattino seguente, quando si sveglia carica e sorridente, augurando a tutti i fan di Instagram, un “Buon Lunedì”. Non può sfuggire ai fan, il dettaglio del pigiama aderente color vaniglia che mette in risalto un repertorio di curve divine e formose: una “sentenza” quotidiana per la raggiante Leotta