Lo yogurt è un alimento dai tanti benefici, golo e nutriente. Secondo uno studio dell’Università di Boston la sua assunzione previene ictus e infarto.

Gustoso e nutriente. I benefici dello yogurt sono davvero molti. Ideale per colazione e anche break durante la giornata, è un alimento sano ma al contempo goloso. In particolare quello magro, grazie al basso indice calorico, è ideale per avere un’alimentazione equilibrata ma senza rinunce.

Secondo alcune ricerche di un’equipe di Medicina Preventiva dell’Università di Boston lo yogurt è un alimento preventivo di ictus e infarto.

Questo è emerso a seguito di una ricerca che ha coinvolto 60.000 donne e 20.000 uomini di età compresa tra i 30 e i 75 anni. Il campione è stato selezionato tra persone affette da pressione alta. I soggetti sono stati esaminati per un lungo periodo attraverso questionari dedicati sul tema dell’alimentazione. E’ emerso che assumere yogurt almeno due volte a settimana riduce i rischi di ictus e infarto.

Benefici dell’alimento ricco di probiotici: lo yogurt è un anti-ictus

Già in passato era stato dimostrato che alimenti fermentati come lo yogurt riducono drasticamente i rischi cardiovascolari.

I ricercatori americani nel loro studio hanno rilevato inoltre che l’assunzione dello yogurt riduce di un terzo la probabilità di infarto nei soggetti femminili e del il 20% in quelli maschili. Importante è assumere l’alimento accompagnato dalle fibre di frutta e verdura e cereali integrali.

Alimento molto saziante, lo yogurt contribuisce al riequilibrio del colesterolo e del passaggio di bile. Un vasetto fornisce un terzo dell’apporto di calcio raccomandato giornalmente. Inoltre la sua acidità favorisce il svilupparsi della flora batterica intestinale.

Lo yogurt è anche un alleato per la pelle e per il sistema nervoso. E a tutto questo si unisce il suo sapore gustoso perfetto in molte ricette e combinazioni alimentari.