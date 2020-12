Emma Marrone si tinge di rosa e arriva l’abbraccio tanto desiderato FOTO

Emma Marrone in rosa è tornata su Instagram, finalmente si riposa dopo X-Factor dove ha dato il meglio di sé e i fan impazziscono per lei

Da dieci anni scalda il cuore di chi la ascolta, con la sua musica ha fatto emozionare milioni di italiani e con la sua dolcezza e naturalezza fa innamorare chiunque la guardi. Pura, umile, incorruttibile…Emma Marrone è questo e moto di più e lo ha dimostrato anche con a sua ultima esperienza ad X-Factor dove fin dal primo giorno si è fatta valere. La donna è stata la rosa del programma visto che gli altri giudici erano tre uomini con i quali però ha saputo collaborare e lavorare di pari passo. Emma sa stare al mondo e in diversi momenti della sua vita ha fatte vedere quanto lei valga.

Emma Marrone: il rosa le sta d’incanto

“Il sorriso non lo perdere mai” cantava Emma qualche anno fa, e lei non lo ha mai perso, neanche quando la vita l’ha messa a dura prova. La cantante le ha superate tutte sempre a testa alta e con la voglia di farcela. Così dopo un momento di pausa, è tornata a far battere il cuore con la sua presenza a X-Factor, la sua prima volta da giudice non è stata niente male. Ora però ha bisogno della sua quotidianità, dei suoi concerti del suo lavoro e soprattutto di abbracciare i fan che non vedono l’ora di tornare a cantare con lei.

Per il momento il suo abbraccio rimane virtuale e attraverso Instagram lo condivide con i followers. Con una parete rosa che fa contrasto alla sua carnagione e ai suoi capelli, è ancora più sensuale. Impossibile resisterle!