Eva Henger contro la Raggi, indignata per la tomba di Schicchi

Eva Henger denuncia via social le pessime condizioni in cui versa la tomba di Riccardo Schicchi. Per lei però arriva un’amara risposta

Eva Henger indignata non ce la fa più e sbotta contro Virginia Raggi e il Comune di Roma. L’ex pornostar porta all’attenzione mediatica la situazione della tomba del suo ex marito, Riccardo Schicchi, morto nell’ottobre del 2012 tramite i social.

Una denuncia in piena regola fatta tramite Instagram e dei video pubblicati nelle sue Stories. “Sono indignata! Sono sei mesi che segnalo che il terreno sta cedendo. Vergogna! Non avete rispetto neanche dei morti!“ grida l’ex attrice a luci rosse segnalando come il terreno ha quasi inghiottito tutte tombe dei defunti romani che si trovano nel cimitero Laurentino, a Trigoria.

Tra quelle che versano in pessime condizioni anche quella di Schicchi. Una situazione non di oggi ma di diverso tempo addietro per la quale non è stato preso nessun provvedimento.

Il cimitero della periferia romana è nel degrado e agli occhi dei cari è un vero scempio, una situazione indecente per i defunti che non possono riposare nemmeno in modo degno. In particolare il terreno della sezione 10 bis è in uno stato pessimo, sta cedendo portando nel suo vortice le tombe.

LEGGI ANCHE –> Instagram: simula 50 operazioni al viso. Condannata la giovane influencer

Eva Henger parla della tomba di Schicchi, la sua denuncia social

LEGGI ANCHE –> Problemi ai servizi Google e Gmail Down: ecco cosa sta succedendo

Non solo la tomba di Schicchi nel degrado ma molte altre di persone comuni, non note che sono colpite dalla stessa cattiva sorte.

Una situazione che negli ultimi oggi si è aggravata notevolmente per via delle abbondanti piogge che hanno dato un altro duro colpo al terreno e alle tombe.

E così nella sua denuncia social Eva Henger chiama in causa direttamente il Comune di Roma e la sindaca Virginia Raggi che ha menzionato nelle sue Instagram Stories dove si vede benissimo la tomba di Schicca che sta per sprofondare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

L’Ama, la municipalizzata che gestisce il cimitero per il comune di Roma, ha fatto arrivare quanto prima la sua risposta. Ha spiegato che per le tombe e la loro manutenzione se ne dovranno occupare i familiari perché si tratta di proprietà private.