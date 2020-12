Eva Henger, seduce mentre lecca il cucchiaino: irresistibile – FOTO

Eva Henger in un paio di scatti davvero maliziosi su Instagram, l’ex diva del cinema a luci rosse non perde mai il suo tocco provocante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Negli anni 90, era una delle icone sexy più adorate non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ha fatto letteralmente impazzire una generazione, diventando una delle dive del cinema hard più celebrate. Oggi, a un ventennio dal suo ritiro dalle scene, Eva Henger, nonostante abbia cambiato decisamente vita – è apprezzata opinionista in programmi tv – conferma tutto il suo fascino esplosivo e magnetico. Passano gli anni, ma è davvero intramontabile, anche ora che si trova alla soglia delle 50 primavere. Con un fisico che sembra quello di una ragazzina e una attitudine seducente assolutamente immutata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Eva Henger, sdraiata sul lettino in costume zebrato: fisico da capogiro – VIDEO

Eva Henger, guardate cosa fa: “Non so se esiste la felicità, ma…”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Eva Henger, la buonanotte sensuale che fa impazzire. Body nero e fisico esplosivo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Provocante e sbarazzina come sempre, Eva si fa ritrarre sul suo seguitissimo profilo Instagram in un paio di scatti in cui stuzzica la fantasia, leccando intensamente un cucchiaino. Un momento di dolcezza per lei, che si gode un buonissimo tiramisù. “Non so se esiste la felicità, ma so che esiste il tiramisù”, scrive.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Di sicuro, è lei a regalare un momento di felicità ai suoi numerosissimi fan. Un paio di scatti che entrano di diritto tra i suoi più provocanti, che conferma la sua bellezza sempreverde.