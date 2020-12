Federica Panicucci è sotto choc e si sfoga, il terribile retroscena

Federica Panicucci è tornata a parlare del caso Alberto Genovese nell’ultima puntata di Mattino 5 andata in onda stamattina, palesando un malessere per la vicenda.

Mattino 5 è il programma contenitore in onda tutte le mattine che affronta le tematiche che affliggono la nostra società, lasciando anche spazio ad argomenti decisamente più leggeri come il gossip. Stamattina un ulteriore approfondimento sul caso Alberto Genovese che ha scosso l’intero paese per scovare ulteriori tasselli al puzzle di questo fatto giudiziario che vede per l’appunto Imputato uno degli ex fondatori di Facile.it. L’accusa come è noto è di stupro ai danni di una neomaggiorenne.

Federica Panicucci ha voluto approfondire il caso dedicando ampio spazio sul suo programma “Non potevamo fare diversamente, è caso importante che dovevamo seguire”. Ma non senza esserne – negativamente – colpita.

A quanto pare infatti la padrona di casa avrebbe mostrato un forte disappunto che l’ha spinta ad una reazione senza freni…la causa scatenante sarebbero state le dichiarazioni rese nelle ultime ore da alcune ragazze dalle quali è emerso l’amore per l’imprenditore verso le giovanissime, si parlerebbe anche di minorenni. Un dettaglio che ha sconvolto la conduttrice di Canale 5, tanto da lasciarsi scappare un “Il quadro è terribile”.

Federica Panicucci sbotta: “Chissà da quanto...”

Nella puntata di oggi era presente in studio il legale della 18enne vittima di stupro da parte di Genovese il quale ha molto discusso sull’impatto mediatico della vicenda. Proprio su questi riflettori puntati sulla vicenda non tutti sarebbero d’accordo: sulla pagina Instagram di Mattino 5 infatti si leggono alcuni pareri contrastanti: Almeno cambiate i servizi è un mese che mandate in onda sempre le stesse testimonianze.

Altri invece sostengono…”Smetterei di trasmettere interviste a ragazze che ammettono tranquillamente di drogarsi. Fate passare questo come una cosa normale!!! MA POSSIBILE CHE NESSUNO CONDANNI QUESTO????!!!!!”.

Sicuramente se ne continuerà a parlare nelle prossime puntate negli studi di Canale 5, angoli bui permeano ancora attorno al caso.