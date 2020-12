Fedez versione Babbo Natale: 5 mila euro donati per Milano

Fedez si trasforma in Babbo Natale e dona per Milano cinquemila euro. Il rapper lascia tutti senza parole.

Un Babbo Natale in giro per Milano. Nel suo sacco pacchetti molto generosi. Durante il weekend Fedez in versione Santa Claus ha consegnato per la città 1000 euro in contanti a 5 persone incrociate per strada.

La somma era stata donata dai fan del rapper sul canale Twitch per essere regalata a soggetti appartenenti alle categorie più colpite dalla pandemia. Un senzatetto, un rider, un volontario soccorritore, un cameriere e un artista di strada, sono i fortunati che hanno ricevuto i generosi pacchi.

Fedez Babbo Natale dona i generosi pacchi a bordo della sua Lamborghini

Fedez ha effettuato le consegne a bordo della sua Lamborghini e ha documentato l’evento con una diretta dal proprio canale Twitch. Milioni i like e le condivisioni da parte dei suoi fan. Il generoso gesto di beneficenza ha lasciato tutti senza parole.

“Non credevo, ma è stato estenuante”, ha commentato il cantante sui social.

Questa non è la prima volta che Fedez si lancia in un gesto così altruistico. A fine aprile il cantante e la moglie avevano consegnato in bicicletta i pacchi di “Milano aiuto” alle persone toccate dall’emergenza coronavirus.

Durante la prima ondata del virus la coppia ha raccolto 4 milioni di euro per creare e un reparto di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele. Inoltre i due hanno dato vita a “Scienza unita”, fondo per sostenere i lavoratori dello spettacolo.

Queste iniziative filantropiche hanno permesso ai Ferragnez di essere insigniti del riconoscimento consegnato dal Comune di Milano, l’Ambrogino d’oro.