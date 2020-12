Il fantastico sorriso della conduttrice Francesca Fialdini conquista il web durante la settimana per natalizia. Dove sarà diretta?

La bellissima conduttrice televisiva e radiofonica, Francesca Fialdini, conquistata dallo spirito natalizio non poteva fare a meno di sorprendere i suoi fan. Nella mattina di oggi, poco meno di un’ora fa, sul suo profilo Instagram è apparso un nuovo video. Ritratta in uno dei suoi sorrisi migliori, messa in piega perfetta, ed un’atmosfera che ricorda la neve, la bionda conduttrice si mette in gioco annunciando le sue intenzioni in vista delle feste.

Francesca Fialdini: il sorriso angelico in vista delle vacanze

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Tra un sorriso ammiccante ed un dolce sospiro, la conduttrice del programma Da noi… A ruota libera, in onda su RaiUno, mostra quali sono i suoi progetti futuri. In occasione delle feste si dichiara “pronta a partire!”, ma stavolta non per un weekend di spensieratezza. Bensì la suddetta partenza ha a che fare con la preparazione delle prossime puntate della trasmissione. L’unica attività che per il momento la rende davvero felice.

Con allegria ed una buona dose di coraggio augura un “buon lunedì” a tutti i suoi followers, che di rimando la inondano con tanto di complimeti e ringraziamenti. La didascalia del post riporta queste parole: “settimana prenatalizia come da manuale: corse treni ritorni e puntate da preparare. Ma è così che mi sento felice. E voi?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Il lavoro non sembra mancare per Francesca in questo dicembre dalle tinte molto particolari. Nelle ultime stories da lei pubblicate si evincono alcuni commenti sulla situazione di criticità che l’europa sta affrontando per ridurre i contagi da coronavirus. Eppure lei sembrerebbe esprimere la sua opinione mantenendo un sano ottimismo.