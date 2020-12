Gf Vip, anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Gf Vip, la puntata di questa sera si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena. Atteso il chiarimento fra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini, dopo la lite furibonda

Grande attesa per il consueto appuntamento del lunedì del Gf Vip. Alfonso Signorini e i suoi Vipponi sono pronti a tenerci compagnia con le scoppiettanti dinamiche verificatesi nel corso del weekend. I telespettatori aspettano con ansia il confronto fra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini, che nella notte tra venerdì e sabato hanno dato vita ad una lite accesissima. Altro tema caldo della serata sarà l’ingresso dei tre nuovi concorrenti, che pare aver già creato molta agitazione fra i veterani.

Infine, tra gli argomenti di discussione, anche il crollo emotivo di Maria Teresa Ruta.

Gf Vip, anticipazioni: lite furibonda fra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini

La puntata del Gf Vip di questa sera si preannuncia ricca di colpi di scena. L’ingresso dei nuovi concorrenti ha già creato scompiglio fra i Vipponi che hanno varcato la porta rossa tre mesi fa, innescando dinamiche del tutto impreviste. Nel weekend, in particolare, si è acuito l’astio fra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi, protagonisti di una lite furibonda.

La convivenza tra i due non sembra partita nel migliore dei modi. Sonia è entrata agguerritissima all’interno del reality, covando del rancore nei confronti dell’influencer, il quale sarebbe colpevole di averla denigrata su Instagram. Zorzi, dal canto suo, si è mostrato alquanto infastidito dall’ingresso della Lorenzini, e non le ha risparmiato parole pesanti. Si attende un confronto fra i due nel corso della diretta imminente.

Altra protagonista della puntata sarà Maria Teresa Ruta. La concorrente ha attraversato un momento di grande sconforto in questi ultimi giorni, a causa del comportamento dei suoi coinquilini. La Ruta ha manifestato il proprio malessere a cuore aperto, rivelando di sentirsi esclusa dai suoi compagni.

Il Gf Vip, come ogni settimana, andrà in onda il lunedì e il venerdì. La puntata finale del reality, inizialmente prevista per il 4 dicembre, è stata posticipata di ben due mesi, ad inizio febbraio. Non c’è da stupirsi se, dopo 90 giorni, tutti gli equilibri della casa sembrano sul punto di rompersi.