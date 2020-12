GF Vip, Urtis e Malgioglio e l’accordo segreto: “Li facciamo fuori”. Ieri pomeriggio è scoppiata la bomba sui social per quanto detto da Giacomo e Cristiano a pranzo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)

Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis sono due dei concorrenti più discussi al momento nella casa del GF Vip. Entrati entrambi come ospiti, nella casa stanno facendo discutere per alcuni dei loro comportamenti. Il primo ieri ha discusso con Giulia Salemi, mentre Urtis ultimamente sta cercando di entrare nelle grazie di Tommaso Zorzi senza successo. Neanche mettersi nel letto con lui ha funzionato: Tommaso gli ha detto in maniera velata, più di una volta, di non volerlo vicino a lui.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis, polemiche al GF Vip: accordo per le nomination

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)

Negli ultimi giorni Tommaso sembra essersi allontanato da entrambi, in particolar modo quando Cristiano ha fatto un discorso molto pessimista sull’amore e da quando Giacomo ha rivelato di avere una cotta per lui, cosa che Tommaso ha trovato difficile da credere perché sono amici da diversi anni. Probabilmente entrambi non hanno apprezzato questo allontanamento del ragazzo e hanno deciso di nominare Maria Teresa e Stefania, che sono le persone più vicine a lui nella casa.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Oppini fuori dal Grande Fratello, lo strazio di Zorzi, reazione assurda

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)

Il video in cui i due uomini si mettono d’accordo sulle nomination è diventato virale e ha sollevato un polverone. Se ne parlerà in puntata questa sera?