Ginevra Lamborghini: gambe scoperte sulla neve, il web implode -FOTO

Ginevra Lamborghini si gode il sole sulle Dolomiti, ma il suo look un po’ stravagante infuoca il web, le sue foto sono diventate virali

Classe 1992, anche lei ricca ereditiera, Ginevra Lamborghini è una delle ragazze più seguite sul web. A differenza della sorella, la piccola influencer ha decido di intraprendere il percorso della moda lanciando un suo brand Ginevra Collection che sarà disponibile per l’inverno 2021. Laureata in marketing della moda è infatti una direttrice creativa, ben lontana dal mondo della musica e dello spettacolo. Su Instagram però fa scintille e i fan impazziscono per lei. Molto diversa anche fisicamente dalla sorella Elettra, Ginevra è esile e le sue forme sono tutta un’altra cosa.

Ginevra Lamborghini: avete visto la sua ultima foto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

Quasi sessanta mila persone la seguono sui social, la piccola Ginevra si sta creando un suo mondo, allontanandosi dalla fama e notorietà della sorella. Piano piano e con le sue capacità e il talento che la contraddistingue potrà scalare la vetta del successo. Intanto alcuni hanno spoilerato che la giovane donna sarà una dei partecipanti del Grande Fratello ed entrerà nella casa tra poco visto che il programma è stato prolungato fino a febbraio 2021. Nell’attesa la Lamborghini mostra su Instagram la sua bellezza: semplice e naturale con look stravaganti. Avete visto l’ultima foto? Chi di voi va in montagna così?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

Le dolomiti fanno da cornice alla sua bellezza in una giornata piena di sole. Una tazza di thè in mano, cappello per ripararsi dal freddo, un maglione stile natalizio e shorts. Calze quasi trasparenti e dopo scii. “Piccina lei…hai freddino?” commenta un fan, infatti con un look del genere il freddo si fa sentire.