Giorgia Rossi, ‘appuntamento’ ai fan: in minigonna fa sognare – FOTO

Giorgia Rossi da urlo, la popolare giornalista sportiva di Mediaset sempre più ammaliante: il look in minigonna è strepitoso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Tra le giornaliste sportive più apprezzate e amate dai telespettatori, è ormai un testa a testa continuo. Dove non per tutti la migliore è necessariamente Diletta Leotta. Prosegue la sfida a distanza con Giorgia Rossi, diventato il volto principale al femminile di Mediaset. La splendida giornalista romana, 33 anni, con la sua grandissima eleganza, competenza e con un fascino con pochi eguali cresce sempre di più nella considerazione dei fan. Che su Instagram continuano ad ammirarla e a restare senza fiato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giorgia Rossi il fisico più bello di Mediaset, Diletta Leotta è avvisata – FOTO

Giorgia Rossi, in camicetta e minigonna è uno spettacolo: “Ci vediamo”, ecco quando

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giorgia Rossi, lo scatto della domenica: bellezza abbagliante e boom di like – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Giorgia da’ ‘appuntamento’ ai suoi ammiratori per mercoledì sera, quando l’edizione infrasettimanale di Pressing questa volta non riguarderà la Champions League, ai box fino a febbraio, ma il turno di campionato. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che non possono più fare a meno di lei in tv. Una presenza nel corso degli anni diventata irrinunciabile, una bellezza a dir poco mozzafiato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Una volta di più, Giorgia fa girare la testa indossando nel post promozionale scattato all’interno degli studi una camicetta e una gonna che lascia vedere quanto basta le gambe perfette. Like e commenti, come al solito, arrivano a pioggia. Un’altra giornata di campionato è in vista, chi vincerà stavolta la ‘sfida’ a distanza tra Diletta e Giorgia?