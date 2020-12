Giulia De Lellis senza vestiti a letto: troppo provocante, è polemica. L’influencer ha fatto impazzire tutti con l’ultima foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha esordito nel 2016 quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne: lì ha cominciato a corteggiare Andrea Damante, il tronista di Verona che tutte adoravano. Alla fine la scelta di Andrea è ricaduta proprio su Giulia e così è cominciata la loro storia d’amore, durata quattro anni tra tanti tira e molla: l’ultimo c’è stato proprio alla fine di quest’estate, quando lei ha deciso di porre fine alla loro relazione per l’ennesima volta.

Giulia De Lellis, spettacolo mozzafiato: l’ultimo scatto toglie il fiato su Instagram

Giulia ha riscosso un grandissimo successo in particolar modo quando ha deciso di partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di farsi conoscere da tutti i telespettatori, sia grandi che piccini. La sua storia con Andrea ha fatto sognare veramente tutti e la loro rottura ha recato tanto dispiacere ai loro fans, che comunque ora sono felici di vederli sereni, mentre vanno avanti con nuove persone.

Intanto non smettono di sperare in un ritorno di fiamma che potrebbe sempre avvenire: in un modo o nell’altro, Giulia e Andrea negli anni si sono davvero sempre ritrovati.