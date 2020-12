Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 dicembre: Armando è a pezzi

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 dicembre: Federico deve prendere una decisione difficile. Nel frattempo Armando scopre del ritorno di Giuseppe Amato.

Agnese era ad un passo dal dire a Rocco e Salvatore della sua relazione con Armando, ma qualcosa l’ha fermata. Sembra infatti che Giuseppe Amato, suo marito e padre dei ragazzi rifattosi una vita in Germania, sia tornato in città. Per Agnese è un duro colpo, anche perché aveva impiegato davvero tanto tempo a lasciarsi completamente andare con il magazziniere. Nel frattempo Vittorio fa preparare dei cestini che vanno a ruba e Roberta fa un giro del Paradiso per salutare le ex colleghe e Federico, suo primo amore.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 dicembre: Federico è indeciso

Dalle anticipazioni di Il Paradiso delle Signore scopriamo che le cose si mettono male per Armando. Agnese non ha intenzione di rinunciare a lui, ma vista la sua risaputa indecisione, il magazziniere è sempre più convinto che la sua relazione con la sarta sia giunta al capolinea. A nulla valgono le rassicurazioni di lei a riguardo.

Nel frattempo l’iniziativa dei cestini è talmente apprezzata che Vittorio decide di prolungarla oltre Natale.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che anche per Federico si presentano nuovi problemi di famiglia. Luciano gli ha infatti chiesto di trascorrere il natale insieme a lui, Clelia e il piccolo Carletto e, per quanto tentato, il ragazzo non sa proprio cosa fare. Vuole bene al suo patrigno, ma dopo che sua madre ha avuto un malore, non si sente di darle questo ulteriore dispiacere.