Jasmine Carrisi ci regala una foto da domenica in casa. Look easy ma quello che colpisce è il suo sguardo intenso

Jasmine Carrisi non è più una ragazzina. Questo lo abbiamo capito da un po’ ormai e anche per diversi motivi. Non solo le sue foto sui social nelle quali si mostra sempre affascinante, sicura e fiera di sé, ma anche dal punto di vista della sua vita professionale.

In debutto in musica la scorsa estate con un pezzo tutto rap e ora quello in televisione., al fianco de padre Al Bano in versione di giudice. C’è anche lei, infatti, tra le sedie rosse della prima edizione del talent The Voice Senior presentato da una notevole Antonella Clerici. Al suo fianco coach dal calibro di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino.

Un’avventura tutta nuova per la giovane artista che di certo ha ereditato la bellezza da mamma Loredana Lecciso e la passione per la musica da papà Al Bano Carrisi. Ecco perché è anche molto seguita, soprattutto sul suo profilo Instagram, tra stories e post.

Jasmine Carrisi, anche in tuta incanta il web

L’ultima foto pubblicata su Instagram da Jasmine Carrisi la ritrae in tutta la sua bellezza, la sua gioventù spontanea e a tratti ancora acerba.

Non uno scatto nel quale la vediamo ben vestita e truccata pronta per la scena come diversi altri pubblicati negli scorsi giorni ma una foto più easy, uno scatto rubato forse, di una domenica in casa.

Maglia larga, tuta, un po’ di trucco e una faccia un po’ annoiata. Nulla di strano se non fosse che lei una dei figli d’arte maggiormente sotto i riflettori.

Molti la paragonano ad una bambolina bionda e dagli occhi azzurri, come dargli torto. In questa foto, in particolare, i suoi occhi color ghiaccio escono tutti fuori, in modo quasi magnetico.

Uno sguardo che paralizza il web il suo e tutti i suoi follower che la seguono con attenzione. Ad oggi ammontano ad oltre 82 mila.