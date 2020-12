Justine Mattera si specchia in intimo bianco, trasparenze da censura – FOTO

La splendida showgirl Justine Mattera propone uno scatto intimo su Instagram che fa “impazzire” i follower: il “paradiso” perduto

Non finisce mai di stupire la seducente e trasgressiva showgirl americana, Justine Mattera che ha proposto su Instagram un altro dei suoi scatti “bollenti”, ai quali il popolo del web non ha saputo resistere.

Sempre in forma e in linea con i progetti del futuro, Justine trascorre una quarantena da sogno a “luci rosse”, ammazzando il tempo come meglio può. La maggior parte degli scatti giornalieri portano la firma di una body builder, sempre indaffarata a tonificare i muscoli del proprio corpo tra jogging e rafforzamento di glutei e quadricipiti.

Poche come lei si mantengono in forma, ma considerati i tempi che corrono non guasta un pò di sport all’aria aperta, accompagnata da una corsa in bici. La Mattera non vuole affatto perdere il “filo conduttore” con la prossima kermesse d’esibizione

Justine Mattera, la camicetta da notte apre il “libro dei sogni”: fantastica

Anche uno degli ultimi scatti “schiacciati” dall’obiettivo della fotocamera rivelano una Justine Mattera nel segno della sensualità. Non è la prma volta che l’ammiriamo in “azione” in questa maniera, come se stesse recitando la parte più glamour di un film polizesco.

L’attrice e showgirl mostra anche un “pizzico” del suo repertorio professionistico quando si mette in mostra con pose seducenti e quel fisico ai limiti della perfezione, da far girare completamente la testa.

Questi sono gli ingredienti dell’ultima foto pubblicata su Instagram, dove ha raggiunto l'”apoteosi” con ben 461 mila follower. L’attrice statunitense fa ancora una volta “accademia” di bellezza e trasgressività. Questa volta il luogo della “perdizione” più totale per i fan è la camera da letto di casa.

In un contesto a luci soffuse, la star di Rockville dà spettacolo davanti allo specchio con una camicetta da notte che fa spazio ad un intimo succinto color bianco “lieve”, in “seno” alla trasparenza: un sogno ad occhi aperti per i fan di Justine Mattera