Katia Pedrotti, quello spacco è illegale. Il sole dentro e fuori di lei – FOTO

La ex gieffina Katia Pedrotti ha condiviso nella sia pagina Instagram uno scatto con indosso anfibi e una gonna tubino con spacco vertiginoso

Il 2004 è stato un bell’anno per la squadra che si è creta all’interno della casa del Grande Fratello, molte per personalità che ancora oggi sono volti noto del piccolo schermo, vuoi per il loro ruolo come opinionisti, vuoi per le collaborazioni con alcuno brand. Tra questi anche Katia Pedrotti che proprio nella casa ha conosciuto Ascanio Pacelli padre dei suoi figli Matilda (nel 2007) e Tancredi (nel 2013).

42 anni anche per Katia, la cui bellezza col passare degli anni si intensifica e ne addolcisce le forme del corpo e del volto. Mamma attivissima sui social dove all’attivo conta 467mila follower che la seguono quotidianamente.

Tra tutte le nuove influencer lei ha un pass garantito con l’azienda Fitvia che la vede sempre impegnata nel condividere e dispensare consigli salutistici e buone abitudini alimentari da adottare nelle nostre giornate a casa.

Katia Pedrotti ipnotica, la gonna esplode per tanta bellezza

Ancora una volta troviamo Katia e la sua famiglia a trascorrere la domenica a Terre Dei Consoli Golf Club a Monterosi, Viterbo, un luogo che la fa sentire a casa. Look casual per lei e la su domenica alternativa con la famiglia, occhi vispi ed un fisico che fa invidia a moltissime ragazze molto più giovani di lei.

“Evvai c’è il sole” scrive a corredo dello scatto che la vede indossare un look Zara composto da anfibi pesanti e cinghiati alti sulla caviglia da cui spunta un calzino che la fascia fino al ginocchio, top nero accollato a costine aderente e una gonna lunga a matita fantasia scozzese aperta però in un profondissimo spacco quasi inguinale. Paradisiaca!

Le gambe sono accavallate per permettere ancora di più l’apertura della gonna, occhi vispi persi vero l’orizzonte, bella e sensuale senza far emergere troppa aggressività dovuta all’outfit così impattante. I fan apprezzano e la premiano con commenti molto positivi. Look approvato.