L’Eredità, Massimo Cannoletta perde e Insinna reagisce cosi: gelo in studio

Questa sera a ‘L’Eredità’ se ne sono viste delle belle: Massimo Cannoletta ha perso al gioco del Triello e Flavio Insinna ha lasciato il pubblico di stucco

Il campione de L’Eredità Massimo Cannoletta ha perso al gioco del Triello quindi lo rivedremo domani ma questa sera Marco è andato alla Ghigliottina finale. Flavio Insinna non ha dunque potuto scherzare con il tormentone solito con cui appella il leccese: “Massimo, il campione!” ma anzi ha detto: “Massimo sorride come se la vittoria fosse sua”. C’è stato un attimo in cui il pubblico è rimasto di stucco ma è durato soltanto il tempo di capire che il conduttore romano stava scherzando. Cannoletta anzi ha applaudito e sorriso con sincera ammirazione il passaggio al gioco finale dell’altro concorrente Marco. Domani quindi ritroveremo nel quiz show della Rai oltre ai due campioni anche Dino, Alessandra, Vittorio e Alberto. La puntata di stasera è stata ricca di colpi di scena che hanno portato Marco alla Ghigliottina. Il concorrente però non ha indovinato la parola che valeva 65 mila euro, ovvero “Freddo”, lui aveva scritto “Trasmissione”.

Massimo Cannoletta e i colpi di scena a L’Eredità

L’Eredità di stasera ha regalato comunque tanti colpi di scena come quello del gioco del Triello. Durante il quiz Massimo Canolletta, che finora ha raggiunto 250 mila euro vinti, era pronto per arrivare alla Ghigliottina ma è caduto prima su una domanda relativa al Piccolo Principe e successivamente su di un’altra sulla professione di She-Hulk. Marco ha poi rafforzato il suo passaggio al gioco finale con altre risposte azzeccate tra cui quella alla domanda: “Nelle case del ‘700, cos’era la meridienne?”

Qualche puntata fa invece Cannoletta ha fatto un grande gesto di sportività. Massimo infatti pur sapendo la risposta esatta ha dato volontariamente quella sbagliata per permettere ai suoi avversari di continuare nel gioco.