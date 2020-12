Luciana Littizzetto risponde a Wanda Nara da Fazio: “Sei…”

Luciana Littizzetto accusata di sessismo a Che tempo che fa rispedisce indietro al mittente e replica a Wanda Nara

Luciana Littizzetto è un botta e risposta con Wanda Nara, la formosa showgirl, moglie di Mauro Icardi. Lei come molti altri è finita nel mirino della parodia della comica che nel suo intervento domenicale di Che tempo che fa aveva commentato a suo modo alcune foto che Wanda aveva pubblicato sul suo profilo Instagram. Si tratta di alcune foto che la ritraggono a cavallo, completamente nuda.

“Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo” aveva detto la Littizzetto commentando la scatto che aveva raggiunto 350 mila mi piace.

Ma le battute fatte dalla comica non erano affatto piaciute alla moglie di Mauro Icardi che l’aveva accusata di sessismo arrivando a dire di voler portare Licianina addirittura in tribunale. E così nella puntata di ieri sera è arrivata la risposta.

Luciana Littizzetto accusata di sessismo, le parole per Wanda Nara

Luciana Littizzetto non se l’è tenuto quello che Wanda Nara ha dichiarato dopo la sua ironia sulle sue foto e così è tornata sull’argomento costruendo un vero e proprio show.

Ha risposto di tutto punto alla showgirl spiegandole che il sessismo è altro da quello che lei ha fatto: “Il sessismo e l’odio nei confronti delle donne, pensare che le donne siano inferiori rispetto agli uomini…il sessismo è non solo impedire di farsi una foto nuda su un cavallo, ma impedirle anche solo di parlare”.

Un attacco diretto, fatto in modo fine ma deciso. Specifica che oggi per fortuna esiste la libertà sia di pubblicare delle foto liberamente ma an che quella di parlarne.

“Ad ogni azione una reazione, punto. E’ solo un fenomeno della fisica, in questo caso del fisico” ha precisato la presentatrice torinese spiegando che non tutti hanno la capacità di saper ridere ed ironizzare.

E proprio sulla capacità ma anche la bellezza di saper sorridere Lucianina ha terminato il suo intervento. Una salvezza di questi tempi difficili. Ci sarà un’ulteriore replica da parte di Wanda Nara? Staremo a vedere.